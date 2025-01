Chiara in lacrime ad Affari Tuoi accetta 60mila euro con il podio ancora in gioco: quanto c’era nel suo pacco

video suggerito

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, lunedì 27 gennaio 2025, Chiara della Regione Piemonte. Responsabile commerciale in un'agenzia per il lavoro, ha origini pugliesi ed è fidanzata con Simone: ha giocato accompagnata dal fratello Davide ed è tornata a casa con 60mila euro. Ha accettato l'offerta del dottore nonostante il "podio" ancora in gioco. Nel suo pacco c'erano 200mila euro.

La puntata di Chiara ad Affari Tuoi

Nel tabellone di Chiara, come pacco speciale per la sua Regione, presenti 20 gianduiotti. Il primo tiro della pacchista ha eliminato 50mila euro, il secondo 50 euro. I successivi tiri hanno eliminato dal tabellone 20mila, 5mila, 200 euro e 20 gianduiotti. Il dottore ha allora proposto, come prima offerta, 41mila euro. "Sono tanti soldi, ci vuole tempo per metterli da parte. Però possiamo ancora giocare un po', rifiutiamo", le parole prima di tritare l'assegno.

Subito dopo, Chiara ha eliminato dal tabellone 30mila euro, 75 euro e 20 euro, e non è riuscita a trattenere le lacrime. Il dottore allora le ha offerto il cambio, poi rifiutato. Eliminati 500 euro, 10mila euro e 100 euro, il dottore le ha offerto 50mila euro. Chiara, con gli occhi, ha commentato: "Io voglio andare avanti, vado avanti", le parole prima di tritare il sostanzioso assegno. Subito dopo, però, ha eliminato dal tabellone 15mila euro, e il dottore ha proposto di nuovo il cambio. Chiara ha deciso di rifiutare e proseguire con i due tiri a disposizione che hanno eliminato dai premi in gioco 10 euro e 75mila euro. Con il podio ancora salvo, evento mai verificatosi prima a questo punto della partita, il dottore ha dovuto fare una "mossa inedita", ha dichiarato Stefano De Martino. Ha offerto alla pacchista due tiri o 60mila euro.

Il finale di Chiara che torna a casa con 60mila euro

Dopo aver appreso la cifra offerta dal dottore, Chiara, in lacrime, ha dichiarato: "Questo è il momento in cui piangerò. Sono tanti soldi ci aiuterebbero. Ho tanti progetti, mia nonna prima di venire qua mi ha detto "Mi raccomando, stai attenta. Chi si accontenta, gode". Lo so che potrei anche avere una cifra molto alta, ci sono tre pacchi rossi alti. Nel mio pacco non sento nulla, non sento un rosso. Ho avuto un'adolescenza difficile che mi ha insegnato il valore dei soldi. Accetto l'offerta". Il suo pacco conteneva 200mila euro e Chiara ha lasciato lo studio in lacrime: "Va bene lo stesso", il commento finale.