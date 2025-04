video suggerito

Chiamamifaro dopo l'eliminazione da Amici 24: "Mesi assurdi, mi sono sentita capita. Ora so chi sono" Chiamamifaro ha aggiornato il suo profilo Instagram dopo l'eliminazione ad Amici avvenuta ieri sera, durante il Serale. Angelica Gori ha salutato la scuola dove, come ha scritto sui social, ha vissuto i "sei mesi più assurdi della mia vita".

A cura di Gaia Martino

Chiamamifaro, nome d'arte di Angelica Gori, ha aggiornato il suo profilo social per commentare i lunghi mesi vissuti nella scuola di Amici. Nel Serale andato in onda ieri, sabato 12 aprile, è stata eliminata dopo il ballottaggio finale contro Senza Cri. Rientrata a casa, ha ricordato "i sei mesi più assurdi della mia vita" vissuti nel programma durante il quale è riuscita a raccontarsi nonostante la sua riservatezza. "Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola", le parole.

Le parole di Chiamamifaro dopo l'eliminazione da Amici

Chiamamifaro con un post su Instagram ha commentato la sua eliminazione da Amici ricordando i sei lunghi mesi vissuti nella casetta del talent show. Così ha iniziato il lungo messaggio sottolineando di essere riuscita a raccontarsi nonostante la sua riservatezza: "E se finirà, sarà solo un effetto di scena. Se hai bisogno sai che mi trovi qua". Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Dentro la scuola di Amici ho imparato a far parlare anche Angelica e ho scoperto che non era poi così male. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita. Oggi mi guardo indietro e ho la certezza di essermi raccontata in maniera sincera, autentica, gentile. Come avrete capito sono una persona riservata, che però ha provato a farvi entrare nella sua testolina. Spero di esserci riuscita. Ho lasciato un pezzettino di cuore in ogni esibizione che ho fatto, in ogni canzone che ho scritto. Ho lasciato un pezzettino di cuore ad ognuno dei miei compagni di viaggio, coinquilini e soprattutto amici che ringrazierò sempre. Esco di qua ancora più certa di chi sono e di chi sarò, della musica che faccio e di quella che farò". Poi i ringraziamenti alla produzione e alla redazione di Amici che, "non mi ha mai fatto sentire sola": "Ai vocal coach che mi mancheranno terribilmente, a tutti i fonici, costumisti, e chiunque contribuisca a far funzionare questa grande macchina. Grazie Maria, perché da te mi sono sentita capita dal primo giorno che sono entrata nella scuola". Infine, ha concluso:

Grazie anche ad ognuno di voi che ha avuto una parola buona per me. Grazie a chi c’era prima e a chi si è aggiunto strada facendo. Non vedo l’ora di vedervi tutti sottopalco quest’estate a far la cosa che più amo fare al mondo.