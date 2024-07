Chi sono i Lucchetti, i nuovi campioni toscani di Reazione a catena bocciati dai social

video suggerito

Alessandro, Jacopo e Michele sono i Lucchetti, nuovi campioni toscani di Reazione a catena. Originari di Lucca, hanno battute le precedenti campionesse, "Le chicche d'uva", durante la partecipazione al preserale di Rai1 condotto da Pino Insegno.

A cura di Stefania Rocco

Alessandro, Jacopo e Michele sono i Lucchetti, nuovi campioni toscani di Reazione a catena. Originari di Lucca, hanno battute le precedenti campionesse, Le chicche d’uva, durante la partecipazione al quiz di Rai1 condotto da Pino Insegno. Reazione a catena è il preserale che ha permesso al noto conduttore, attore e doppiatore di tornare a occupare la fascia di pregio del primo canale Rai. In onda dal 2007, viene registrato dallo studio 2 del Centro di produzione Rai di Napoli e va in onda tradizionalmente durante il periodo estivo in sostituzione de L’eredità. Pino Insegno, che aveva già condotto il gioco dal 2010 al 2013, è tornato quest’anno nel ruolo di conduttore. Quello disputato con Le chicche d’uva è stato un derby tutto toscano che ha messo fine alla partecipazione delle precedenti campionesse al quiz dopo appena 4 puntate.

Chi sono i Lucchetti, i nuovi campioni della Reazione a Catena 2024

I Lucchetti sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Si tratta di un trio formato da Alessandro, Jacopo e Michele, originari di Lucca e amici tra loro. Hanno scelto di chiamarsi “Lucchetti” proprio in virtù della loro provenienza geografica. Fidanzati, hanno raccontato di essersi esercitati proprio insieme alle compagne prima di partecipare al gioco.

Il record negativo dei Lucchetti a Reazione a Catena

I Lucchetti sono diventati campioni di Reazione a catena nella puntata del 30 giugno. Sono riusciti a imporsi sulle Chicche d’uva già a partire dalla prima manche “Caccia alla parola”, indovinando praticamente tutte le parole in gioco. Durante la catena musicale, invece, sono stati superati dalle campionesse che hanno ottenuto 5mila euro indovinando il titolo di una canzone sbagliata dai tre. Nella manche dell’Intesa vincente, i Lucchetti sono riusciti a totalizzare solo 6 punti ma sono riusciti a imporsi successivamente sulle avversarie dopo un errore delle precedenti campionesse che sono incappate in una gaffe sul Tamigi, collocato a Parigi invece che a Londra. La performance dei Lucchetti a Reazione a catena, tuttavia, è stata particolarmente criticata anche a causa del montepremi che i tre hanno ridotto all’osso durante la manche finale, passando da 97mila euro a soli 758 euro. Una serie di errori che hanno indotto il pubblico che commenta il quiz sui social a mettere in discussione gli studi che i Lucchetti sostengono di avere fatto.