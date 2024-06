video suggerito

Le “Chicche d’uva” vincono ma realizzano il record negativo di errori a Reazione a catena Nella puntata del 27 giugno, le Chicche d’uva hanno realizzato il record negativo di errori in una sessione. Non accadeva dal Natale 2023 con i Cugiverba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Reazione a catena, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Pino Insegno, ha delle nuove campionesse. Si chiamano le "Chicche d'uva" e sono Sofia, Emma e Lucrezia, tutte e tre sono amiche dalla Toscana. C'è subito grande affiatamento tra loro come dimostrato dalla clamorosa vittoria del 26 giugno a scapito delle ‘Scatenate'. La vittoria del 26 giugno lascia il posto a quella del 27 giugno nel quale però viene registrato un record negativo storico per questa edizione del programma.

Qual è il record negativo delle Chicche d'uva a Reazione a Catena

Nella puntata del 27 giugno, le Chicche d'uva hanno realizzato il record negativo di errori in una sessione. Con ben 10 dimezzamenti, infatti, le ragazze sono arrivate da circa 114mila euro alla cifra di 56 euro. Un dimezzamento così cospicuo non avveniva dalla puntata natalizia valida per lo spareggio del torneo dei campioni avvenuto nel 2023. In gara c'erano i Cugiverba.

Il ricordo di Pino Insegno al regista scomparso Amedeo Gianfrotta

Ma la puntata del 26 giugno è stata anche la puntata del ricordo doveroso e necessario al regista Amedeo Gianfrotta, prematuramente scomparso a causa di un malore pochi giorni fa a soli 59 anni. Pino Insegno ha aperto la puntata tributandogli un grande applauso e ricordandolo con queste parole: "Volevamo dare il giusto tributo a chi se lo merita e ci ha lasciato prematuramente, il nostro regista, che era, è e sarà sempre un nostro amico, il ne volevamo mandare a lui e alla sua famiglia il saluto di questa famiglia: grazie Amedeo, grazie davvero". Amedeo Gianfrotta era regista di Reazione a Catena e di Agorà Weekend ed era da sempre in servizio al Centro Produzione Rai di Napoli: "Sempre sorridente, cortese, professionista come pochi", ha scritto la Rai in una nota, "Alla famiglia il cordoglio del direttore del Cptv di Napoli e dei suoi dipendenti, del caporedattore centrale, della redazione e della segreteria organizzativa e di produzione della Tgr Campania".