video suggerito

I Maritozzi sono i nuovi campioni in gara di Reazione A Catena: chi sono Marco, Francesco e Daniele I Maritozzi sono i nuovi campioni in gara di Reazione A Catena. Francesco, Marco e Daniele hanno conquistato “l’ultima catena”, l’ultimo step del game show, ma non sono riusciti ad indovinare la parola finale. I romani riproveranno a vincere il bottino nella puntata di domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco, Francesco e Daniele sono i nuovi campioni romani di Reazione a Catena, il game show in onda nell'access prime time di Rai 1 condotto da Pino Insegno, dopo I Lucchetti. Dopo aver battuto il gruppo di avversarie, Forza e Coraggio composto da mamma Assunta con le figlie Marialaura e Rossella, al gioco L'intesa vincente, I Maritozzi, così come si fanno chiamare, hanno conquistato lo step finale del programma nella puntata di oggi, mercoledì 3 luglio 2024. Hanno giocato all'ultima catena per 80 mila euro.

L'ultima catena per I Maritozzi, il gruppo formato da Francesco, Daniele e Marzo

I Maritozzi, da Roma, dopo aver battuto le Forza e Coraggio da Cosenza, il team composto da mamma Assunta e dalle figlie Marialaura e Rossella, hanno giocato all'ultimo step del game show, L'ultima catena, per 80 mila euro. Nel corso della partita in onda su Rai 1 questa sera di mercoledì 3 luglio, hanno fatto diminuire il bottino chiedendo jolly: arrivati alla ‘parola finale' con 11.125 euro, hanno chiesto un aiuto dimezzando, per questo motivo, ancora una volta la cifra. Sulla parola finale, hanno giocato per 5563 euro, ma non sono riusciti ad indovinare la soluzione. Hanno proposto la parola Costruzione, ma quella esatta era Concezione. Pino Insegno, prima di dare il collegamento al TG1, li ha rincuorati. I campioni in questione riproveranno a vincere il bottino nella puntata di domani, giovedì 4 luglio.

Chi sono I Maritozzi, i campioni in carica a Reazione a Catena

Daniele, Francesco e Marco sono i tre nuovi protagonisti di Reazione A Catena: hanno conquistato il titolo di ‘campioni in gara' nella puntata di mercoledì 3 luglio 2024. Originari di Roma, il nome del gruppo, I Maritozzi, nasce come un gioco di parole. Amanti dei dolci, hanno dedicato il loro soprannome al famoso dolce della gastronomia romana. Tutti e tre, inoltre, si sono sposati di recente. Non hanno ancora figli, stando a quanto raccontato al conduttore Pino Insegno.