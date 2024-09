video suggerito

Chi può batterci, il nuovo programma con Marco Liorni su Rai 1: gli ospiti vip e come funziona Marco Liorni conduce Chi può batterci, il nuovo show in onda da sabato 21 settembre alle 21.25 su Rai 1. Il conduttore giocherà con la squadra dei Vip, composta da Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon e Ivan Zazzaroni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Liorni torna su Rai 1 con il nuovo programma in prima serata Chi può batterci, lo show televisivo prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time, in onda da sabato 21 settembre alle 21.25. Liorni avrà un duplice ruolo: non solo presenterà lo spettacolo, ma sarà anche il capitano e giocatore della squadra dei Vip. Chi riuscirà a vincere porterà a casa un jackpot.

Il cast: gli ospiti che giocano con Marco Liorni nella prima puntata

Come anticipato, Marco Liorni non sarà solo conduttore, ma anche il capitano e giocatore della squadra dei Vip. Quest'ultima sarà composta da Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zazzaroni e lo stesso Liorni. "Chi può batterci?" è scritto da Stefano Santucci, Salvo Guercio, Simona Riccardi e Riccardo Favato. Regia di Cristiano D'Alisera.

Come funziona Chi può batterci con Marco Liorni

Nel nuovo show, gli spettatori in studio avranno un ruolo attivo, sfidando sei celebri volti della TV, dello sport e dello spettacolo in prove che metteranno alla prova cultura, abilità e intelligenza. Il programma, trasmesso dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma, è strutturato in sei sfide, ognuna su un tema specifico, dove un membro del team Vip si mette alla prova. Al termine delle manche, il concorrente del pubblico più abile potrà sfidare tutti i componenti del team, con la possibilità di vincere un jackpot. La formula dinamica e interattiva rende lo show coinvolgente sia per il pubblico in studio che per i telespettatori, che potranno tifare per i Vip o per i concorrenti coraggiosi.