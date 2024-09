Ascolti tv sabato 21 settembre: chi ha vinto tra Tu Si Que Vales e Chi Può Batterci

video suggerito

La prima serata di ieri, sabato 21 settembre, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata di Chi può batterci, il nuovo show condotto da Marco Liorni. Anche Canale 5 ha proposto un esordio: la prima puntata di Tu Si Que Vales, con Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 21 settembre.

La sfida agli ascolti tv tra Chi Può Batterci e Tu Si Que Vales

Su Canale 5, nella serata di sabato 21 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tu Si Que Vales. Lo show è tornato con la sua 11esima edizione pronto a scoprire nuovi talenti, che dovranno però fare i conti con la giuria. Già nel primo appuntamento, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno battibeccato perché non d'accordo sul destino di un concorrente. Non sono mancati poi momenti comici, gag e anche esibizioni emozionanti. Lo show di Canale 5 è stato visto da 3.636.000 spettatori con uno share del 28.5%.

Rai invece ha lasciato spazio in prima serata al programma Chi può batterci, un nuovo show condotto da Marco Liorni. Lo stesso conduttore ha avuto anche un doppio ruolo, quello di capitano e giocatore della squadra dei Vip, composta da Romina Power, Max Giusti, Diana Del Bufalo, Pier Paolo Spollon, Ivan Zazzaroni. La prima puntata è stata vista da 2.117.000 spettatori pari al 15.7%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 864.000 spettatori pari al 5.2% di share, mentre F.B.I. International ha conquistato 789.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Cattivissimo me è stato visto da 562.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 Sophia! ha raggiunto 514.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine ha totalizzato circa 533.000 spettatori (4%). Su La7 In Altre Parole ha conquistato 901.000 spettatori con il 5.7%