Chi è Samuele Colajanni, attore e doppiatore nel nuovo programma di Alessandro Cattelan

A cura di Elisabetta Murina

Samuele Colajanni è un attore, doppiatore e vocalist. Ha 24 anni e vive a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Sui social è conosciuto come ‘Samu Colajanni' e conta più di 800mila follower su TikTok e quasi 200mila su Instagram. È diventato noto soprattutto per i video delle sue imitazioni, come quella del doppiatore del noto canale DMAX, in particolare dello show Bear Grylls. Ora è pronto a sbarcare in TV: sarà nel cast di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda in prima serata su Rai2.

Chi è Samu Colajanni, la carriera e il successo su TikTok

Samuele Colajanni ha 24 anni e vive a Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Lontano dai canali social, dove conta migliaia di follower, non si hanno molte informazioni sulla vita. Pare che negli scorsi anni abbia condotto un programma radiofonico, a cadenza settimanale, sull'emittente locale Radio Cantù. E, infatti, sui suoi profili social si definisce un attore, doppiatore e vocalist. Su Instagram conta 117mila follower, mentre su Tiktok oltre 800mila. Da martedì 20 maggio, per tre puntate consecutive, sarà nel cast di Da vicino nessuno è normale il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda su Rai2 in prima serata.

I video dei personaggi di Samu Colajanni

Su TikTok hanno raggiunto milioni di visualizzazioni i video in cui Samu Colajanni imita la voce dei personaggi dei programmi DMAX. In particolare, il 24enne si sofferma sulla cadenza e cerca di portare il loro modo di parlare anche in altri contesti di vita quotidiana, come ordinare la pizza o qualcosa da mangiare al Mc Donald. Un'altra serie di video riguarda l'imitazione dello show Bear Grylls, sempre in onda su DMAX, in cui i concorrenti devono fare di tutto per sopravvivere in mezzo alla natura.