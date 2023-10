Chi è Claudio Lauretta, l’imitatore di Antonino Cannavacciuolo a Tale e Quale Show 2023 Claudio Lauretta sarà ospite della quarta puntata di Tale e Quale Show 2023 come quarto giudice, nei panni di Antonino Cannavacciuolo. Imitatore e comico, si è fatto conoscere in televisione grazie alle imitazioni di personaggi come Matteo Renzi, Claudio Bisio e Carlo Calenda. Lontano dai riflettori è marito e papà.

A cura di Elisabetta Murina

Nella terza puntata di Tale e Quale Show comparirà Antonino Cannavacciuolo. Ma non quello vero, bensì un imitatore. Si tratta di Claudio Lauretta, ospite in qualità di quarto giudice, come è ormai d'abitudine vestendo i panni di un personaggio noto del mondo dello spettacolo. Non è la prima volta che Claudio Lauretta partecipa al programma condotto da Carlo Conti, l'abbiamo visto a Tale e Quale Show nei panni di Vittorio Sgarbi, uno dei suoi cavalli di battaglia, così come di Platinette. Camaleontico e trasformista, Claudio Lauretta, 51 anni, ha conquistato il grande pubblico. Ha dato vita a imitazioni di personaggi come Matteo Renzi, Claudio Bisio, Carlo Calenda e tantissimi altri come Mago Forest e Gerry Scotti. Spazia dalla televisione alla radio, dove da 10 anni fa parte del cast di Radio Deejay. Lontano dai riflettori, è sposato e ha un figlio, Martino, che sta seguendo le sue orme.

La carriera di Claudio Lauretta, dalla televisione alla radio

Claudio Lauretta, nei panni di Vittorio Sgarbi, e Carlo Conti durante la prima puntata di Tale e Quale Show

Piemontese di nascita e milanese di adozione, Claudio Lauretta spazia dalla radio alla televisione grazie alla sua comicità: ha imitato personaggi come Matteo Renzi, Adriano Celentano, Vittorio Sgarbi, Renato Pozzetto e tantissimi altri. La sua prima apparizione in televisione risale al 1992, quando è stato ospite del programma Piacere Raiuno. Ma la vera gavetta è iniziata con Antonio Ricci, che lo sceglie per entrare nella squadra di Striscia la notizia. Da quel momento in poi, la sua carriera prende il via: partecipa a due edizioni del Festival di Sanremo e con le sue imitazioni arriva a programmi come Zelig, Chiambretti Night, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado e Mai dire Talk. Grazie al suo talento, è il primo ad aver fatto un Deepfake televisivo dell'imitazione di Matteo Renzi, cioè ad aver usato una particolare tecnica in cui si mantiene la voce dell'imitatore e il volto dell'imitato. In più, da oltre 10 anni fa parte del cast del programma Ciao Belli in onda su Radio Deejay. Ora è anche giudice a Tale e Quale Show.

Claudio Lauretta è sposato con Michela Daglio, madre di suo figlio Martino

Claudio Lauretta con la moglie Michela e il figlio Martino

Abbandonati i suoi personaggi, Claudio Lauretta si dedica alla famiglia: la moglie Michela Daglio e il figlio Martino. Entrambi lo sostengono e lo accompagnano ad ogni passo. Quando si è presentato a Italia's got talent con le sue imitazioni, infatti, sia Michela che Martino erano lì ad aspettarlo. Al termine dell'esibizione, il figlio è salito sul palco e l'ha abbracciato forte. Martino, 15 anni, sta seguendo le orme del padre e ha già fatto le prime apparizioni in tv come attore. I tre sono una famiglia molto unita.

Le imitazioni di Claudio Lauretta

Lauretta è uno degli imitatori più noti d'Italia in questo momento. Il talento mostrato a Italia's Got Talent trova molto spazio anche sui social, dove si mostra nei panni dei personaggi che meglio riesce a imitare. Tra questi Mago Forest, Vittorio Sgarbi, Claudio Bisio e tanti altri conduttori del mondo della Tv, dello spettacolo e della politica.