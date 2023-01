Che Dio Ci Aiuti 7 e Odio l’Estate, chi ha vinto gli ascolti tv di giovedì 26 gennaio La consueta sfida degli ascolti tv si consuma tra la fiction di Rai1 “Che Dio Ci Aiuti” e gli altri programmi trasmessi sulle altre reti, dal film “Odio l’estate” su Canale 5 a Harry Potter su Italia1.

A cura di Ilaria Costabile

La serata di giovedì 23 gennaio 2023 ha segnato nuovamente il trionfo della fiction Rai, ormai garanzia del Servizio Pubblico. La nuova puntata di Che Dio Ci Aiuti, infatti, nonostante l'assenza di Elena Sofia Ricci protagonista per anni della serie tv tra le più amate di sempre, ha conquistato più di quattro milioni di telespettatori, mantenendosi stabile con i risultati della scorsa settimana. Non decolla, invece, il programma di Geppi Cucciari, "Splendida Cornice" su Rai3 che, anche rispetto alla puntata precedente, pur confermando gli stessi punti di share, scende in numero di spettatori. Sul podio, insieme alla fiction con Francesca Chillemi, troviamo il film "Odio l'Estate" su Canale5 che supera di poco i due milioni di spettatori, infine l'immancabile appuntamento con Harry Potter su Italia1 si posiziona al terzo posto tra i programmi più visti della prima serata.

Ascolti tv giovedì 26 gennaio 2023

Nella serata di ieri, giovedì 26 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha catturato l'attenzione di 4.580.000 spettatori segnando il 24.4%. Su Canale 5 Odio l’Estate è stata la scelta di 2.147.000 spettatori arrivando al 12.1% di share. Su Rai2 Jojo Rabbit ha raccolto davanti al video 774.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha registrato 1.225.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rai3 Splendida Cornice è stato visto da 676.000 spettatori segnando uno share del 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha segnato 1.038.000 spettatori arrivando al 6.9% di share. Su La7 Piazza Pulita è stato seguito da 844.000 spettatori ottenendo uno share del 5.7%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze segna 514.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove Redemption – Identità nascoste ha raccolto 479 .000 spettatori con il 2.5%.