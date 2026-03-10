“Che coraggio!”, Stefano De Martino colpito dalla pacchista Brenda ad Affari Tuoi: com’è finita la partita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Brenda, protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda martedì 10 marzo, ha regalato al pubblico di Rai1 una delle partite più emozionanti della stagione. Originaria di Chieti e biologia nutrizionista di professione, ha giocato per l’Abruzzo insieme alla madre, sua spalla nel corso di questa breve (e fortunatissima) avventura. La pacchista pesca il pacco numero 9 con il quale gioca fino alla fine. Il primo tiro è fortunato e Brenda elimina 15mila euro. Subito dopo è il momento del pacco ballerina che permette a Martina Miliddi di entrare in studio per la sua coreografia. Stefano De Martino, intanto, annuncia che la canzone Per sempre sì di Sal Da Vinci diventerà la nuova colonna sonora dei balletti in studio: “Se lo merita, è una grande hit”.

La partita di Brenda ad Affari Tuoi

La concorrente procede con una certa sicurezza, eliminando alcuni pacchi blu e rossi di basso valore. La prima offerta del dottore ammonta a 39mila euro, cifra che rifiuta. Brenda trova anche il pacco con Gennarino, ma il montepremi da 3.000 euro collegato al pacco non è più disponibile dopo i primi sei tiri. La partita si fa sempre più equilibrata: in gioco restano cinque pacchi blu, cinque rossi e un pacco nero. La nuova offerta sale a 44mila euro, ma tra i pacchi restano i premi più alti quindi la pacchista rifiuta. Purtroppo Brenda elimina il pacco da 75mila euro, poi quello da 100mila e, poco dopo, quello da zero euro, che fa partire un balletto sulle note di Esibizionista, canzone che sarà presto sostituita dal brano vincitore di Sanremo 2026.

Con l’offerta del dottore che scende a 35mila euro, Brenda decide di proseguire: “Ho promesso ai miei pazienti che li avrei accolti in un posto più grande che potesse diventare casa per loro. Quindi vado avanti”. Il pacco 5, affidato al Piemonte, elimina purtroppo i 300mila euro, lasciando in gioco solo i pacchi da 30mila, 200mila euro e il pacco nero tra i rossi ancora disponibili. L’offerta successiva scende a 20mila euro, rifiutata da Brenda e dalla madre.

Brenda vince 200mila euro ad Affari Tuoi

Poco dopo, Brenda elimina il pacco da 10 euro, rifiuta un’altra offerta da 25mila euro e decide di arrivare in fondo alla partita. In gioco restano il pacco da 20 euro, il pacco nero e quello da 200mila euro. Il dottore propone un cambio ma, consigliata da Lupo e Thanat, Brenda decide di rifiutare. Il colpo di scena finale arriva quando il pacco nero, che conteneva 50mila euro, viene eliminato. Brenda chiede 100mila euro per chiudere la partita ma l’offerta finale del dottore è di 60mila euro. Dopo un attimo di riflessione, la concorrente decide di andare avanti, guadagnandosi una frase di stima da parte di Stefano De Martino: “Complimenti per il coraggio”. E il finale le dà ragione. Il pacco 9, pescato all’inizio e mantenuto fino alla fine della partita, conteneva 200mila euro, cifra che la fortunata e coraggiosa pacchista porta a casa.