Cesare Bocci torna in tv con la figlia Mia alla conduzione di Imperfetti Sconosciuti Cesare Bocci è pronto a partire con lo show su Rai Tre Imperfetti Sconosciuti: condurrà il nuovo programma con la figlia Mia, classe 2000 nata dalla storia d’amore con Daniela Spada.

A cura di Gaia Martino

Cesare Bocci torna in tv con la figlia Mia a partire da venerdì 24 giugno su Rai Tre. Dopo "Viaggio nella grande bellezza", l'attore e conduttore comparirà nel piccolo schermo, in seconda serata, per condurre un talk del tutto inedito. Metterà insieme 20 adolescenti con i loro genitori per rompere le barriere create tra loro durante il periodo dell'adolescenza. Cesare Bocci condurrà il nuovo programma con sua figlia nata nel 2000 dall'amore con la sua Daniela Spada.

Al via Imperfetti Sconosciuti su Rai Tre

Imperfetti Sconosciuti arriva su Rai Tre a partire dal prossimo venerdì 24 giugno, in seconda serata. Cesare Bocci sarà alla conduzione del nuovo talk che vede genitori e figli protagonisti: ad accompagnare l'attore in questa nuova avventura la sua Mia, nata dall'amore con Daniela Spada. Confronti, incontri, divergenze, segreti e bugie: i protagonisti dello show affronteranno dei match di conversazione familiare per risolvere i "problemi" tra genitori e figli che possono nascere durante il periodo dell'adolescenza.

Con un video pubblicato sui canali social di Rai Tre, hanno dato l'annuncio:

Dobbiamo dare un annuncio importante. Insieme faremo Imperfetti Sconosciuti.

Chi è Mia, la figlia di Cesare Bocci

Mia Bocci è la figlia dell'attore e conduttore televisivo Cesare e Daniela Spada. E' nata il 26 marzo 2000 ed i primi due anni di vita li ha vissuti con il papà, essendo la mamma stata colpita da un ictus post partum: "Per due anni non ha potuto curarla. La bambina non la riconosceva, perché era cresciuta con me e con la tata. Abbiamo dovuto rivolgerci a degli psichiatri" raccontò Cesare Bocci in un'intervista a Verissimo.

Mia su Instagram è seguita da oltre 7 mila utenti e con loro condivide scatti di sé e della sua vita quotidiana. Nel 2018 ha pubblicato una foto con il papà: