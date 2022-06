Elisa Isoardi torna in tv con un programma suo, confermata nella domenica di Rai2 Elisa Isoardi tornerà in televisione con un programma tutto suo. La conduttrice dopo due anni d’assenza dal piccolo schermo prenderà uno spazio nella domenica pomeriggio, quando andranno in onda anche Domenica In e il pomeridiano di Amici.

A cura di Ilaria Costabile

Elisa Isoardi finalmente tornerà in televisione con un programma tutto suo. Dopo un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, se non per la parentesi dedicata all'Isola dei Famosi, la conduttrice torna nel suo habitat e dal prossimo autunno le verrà affidato un programma su Rai2, previsto per la domenica pomeriggio. Si tratterebbe secondo Davide Maggio di uno show prodotto da Endemol Shine Italia.

Il nuovo programma di Elisa Isoardi

In attesa della presentazione dei palinsesti Rai, che si terrà il prossimo 28 giugno, arriva la notizia che a distanza di due anni dall'ultima apparizione a La Prova del Cuoco, dove poi è tornata in pompa magna Antonella Clerici, e dopo essere stata concorrente prima di Ballando con le stelle accanto a Raimondo Todaro e poi sull'Isola dei Famosi, dove ha dimostrato tutta la sua tenacia, la conduttrice è pronta a riprendersi la scena. Si tratterà di un programma itinerante che la porterà in lungo e in largo per l'Italia, una modalità che le è particolarmente confacente, dal momento che ha già condotto trasmissioni on the road. È comunque una collocazione particolarmente rischiosa come primo ritorno sul piccolo schermo, dal momento che lo show andrebbe a scontrarsi con due capisaldi della tv: Domenica In con Mara Venier su Rai1 e Amici di Maria De Filippi su Canale 5 con il pomeridiano spostato alla domenica pomeriggio.

Ritorni in Rai

Sarà la stagione televisiva dei ritorni, non solo Isoardi, ma in Rai arriverà anche Ilaria D'Amico alla conduzione di un talk sempre su Rai2, dove la giornalista sportiva si cimenterà in una nuova conduzione dopo quasi vent'anni di carriera nello sport. Tra le altre novità attese per la prossima annata televisiva ci sono anche Il Provinciale di Federico Quaranta e un nuovo spazio dedicato a Rai Sport e infine tornerà anche Pierluigi Diaco con un contenitore che dovrebbe sostituire Detto Fatto.