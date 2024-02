C’è Posta per te 2024, le storie e i video della puntata di sabato 24 febbraio Le storie e i video della sesta puntata di C’è Posta per te andata in onda sabato 24 febbraio su Canale 5. Ospiti in studio Il Volo e Alessandro Siani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Sabato 24 febbraio è andata in onda la sesta puntata di C'è Posta per te 2024, il people show in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ospiti in studio Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo e l’attore comico Alessandro Siani. Diverse e sempre in grado di attirare l’attenzione degli spettatori le storie raccontate di fronte alla rinomata busta: da amori interrotti a contrasti familiari, in cui la conduttrice ha cercato di fare da mediatrice.

Anna, che ha perso il marito, incontra i cantanti de Il Volo

Anna è la protagonista della prima storia della serata. A chiamarla in studio sono stati i figli Lorenza e Orazio nel tentativo di spingerla a tornare a vivere la sua vita dopo la morte del marito Franco nel 2017. A farle una sorpresa sono stati i cantanti de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Insieme per 40 anni, Anna ha promesso ai suoi figli e ai suoi nipoti che proverà lentamente a tornare a sorridere, così come il marito avrebbe voluto.

La storia di Fabio che ha smesso di vedere la madre dopo avere conosciuto Valeria, sua moglie

Iva e le sue figlie contattano C’è posta per te per Valerio, figlio e fratello che non vedono da 7 anni. L’uomo ha deciso di voltare le spalle alla sua famiglia dopo avere conosciuto Valeria, la donna che sarebbe diventata sua moglie. Tra Iva e Valeria ci sono stati diversi contrasti finché, dopo le nozze, Fabio ha deciso di tagliare i ponti con la madre. In studio, Fabio e Valeria contestano la versione dei fatti raccontata dalla madre e dalle sorelle dell'uomo. "Non siamo pazzi, sono accadute tante piccole cose che ci hanno spinti a comportarti così", spiega Valeria. Fabio sostiene che la madre abbia insultato la compagna e la donna si ribella: "Quando ho insultato Valeria? Quando ti ha chiamato e ti ha detto che eri un bastardo perché eri stato abbandonato da tuo padre?". Fabio e la sua non riescono a trovare un punto di incontro e l'uomo decide di chiudere la busta.

Ivano finge di lasciare la moglie, la compagna Emanuela lo scopre

Ivana contatta C'è posta per te per riconquistare la compagna Emanuela che ha deciso di lasciarlo dopo avere scoperto che non aveva mai interrotto il rapporto con la sua ex moglie. Tra i due non c'è niente, semplicemente Ivano, vinto dal senso di colpa per averla lasciata, ha cercato di supportare la donna con le incombenze quotidiane anche dopo la separazione. In studio, nonostante le bugie del compagno, Emanuela lo scopre pentito e determinato a comportarsi diversamente a partire da quel momento. Anche grazie all'intervento di Maria De Filippi, la donna decide di aprire la busta.

Renato ha abbandonato le figlie che lo hanno cercato dopo 50 anni

Maria Grazia e Raffaella contattano C'è posta per te per ritrovare il padre che le ha abbandonate subito dopo la nascita, 50 anni prima. Renato accetta l'invito e prova a raccontare la sua versione dei fatti, pur non avendo scusanti: lui stesso sa di non essere stato un padre. È Maria De Filippi ad andargli in soccorso permettendogli di raccontare il trasferimento in Svizzera da giovanissimo e il fatto di avere avuto altri 4 figli. "Non ci hai dato nemmeno la possibilità di conoscerli", lo accusano le figlie che, alla fine, decidono di conoscerlo e togliere la busta. Ma precisano: "Nessun abbraccio, solo una stretta di mano".

Alessandro Siani prova a trovare un marito ad Arisa

Approfittando del post pubblicato qualche mese fa con il quale Arisa aveva annunciato di stare cercando un marito, Alessandro Siani si è proposto di trovare alla cantante, alla quale è legato da un rapporto di amicizia, un compagno per la vita. Sono diversi i candidati presentati all'artista che si presta divertita allo scherzo, perfino quando di fronte a lei compare la signora Daniela, il prototipo della suocera. Sfortunatamente, nessuno dei candidati convince Arisa che accetta di aprire la busta ma prima confida a Maria De Filippi: "Ci si può salutare ma rimango single".