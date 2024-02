C’è posta per te 2024, stasera su Canale 5: ospiti sesta puntata, le anticipazioni del 24 febbraio Il Volo e Alessandro Siani sono gli ospiti della quarta puntata di C’è Posta per te, in onda sabato 24 febbraio su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Sabato 24 febbraio, in prima serata su Canale 5 , va in onda la sesta puntata di C'è Posta per te. Per questo appuntamento, Maria De Filippi ha voluto in studio due noti attori del panorama italiano: Il Volo e Alessandro Siani. Stando alle anticipazioni diffuse sui canali social, nuove ed emozionanti storie attendono gli spettatori, in particolare quella di un matrimonio complicato.

Gli ospiti della quarta puntata di C'è Posta per te, in onda sabato 24 febbraio, sono Il Volo e Alessandro Siani. Il trio e l'attore saranno in studio con Maria De Filippi per rendere ancora più speciale le storie dei protagonisti di questa puntata. Il Volo è reduce dalla recente partecipazione al Festival di Sanremo, a quasi dieci anni dall'esordio con vittoria all'Ariston, dove sono stati in gara con "Capolavoro". Siani, a sua volta, viene dal successo cinematografico del suo ultimo film da regista, dal titolo "Si accettano miracoli", nelle sale nei mesi scorsi e in grado di ottenere ottimi incassi al botteghino. Inoltre in questi mesi Siani è anche alla guida del progetto teatrale del musical tratto da Mare Fuori.

Le anticipazioni della quarta puntata di C'è posta per te

Come si vede nei brevi video diffusi su Instagram, tra i protagonisti di questa puntata di C'è Posta per te ci sono una famiglia che prova a convincere un figlio a riavvicinarsi dopo che il matrimonio ha chiaramente creato una frattura nel contesto familiare. Si continua poi con una storia in cui una donna contesta all'uomo che l'ha mandata a chiamare di non aver mantenuto la promessa di avviare la pratica di separazione con la moglie, presumibilmente per avviare una relazione stabile con lei. Solo guardando la puntata di sabato 24 febbraio si riuscirà a capire cosa accadrà e di cosa tratteranno nello specifico le storie in questione.