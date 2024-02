Alessandro Siani cerca un marito ad Arisa a C’è posta per te, ma la caccia fallisce: “Non esiste” Alessandro Siani cerca un marito per Arisa a C’è Posta per Te. Il mattatore napoletano propone alla cantante una serie di candidati che, però, non sembrano soddisfare le sue aspettative. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'ultima storia di C'è Posta per Te è ha come protagonista Arisa e Alessandro Siani. Il regista e comico napoletano ha invitato la cantante nel noto programma di Maria De Filippi, dopo aver letto un post in cui lei cercava marito e, quindi, ha ben pensato di avviare lui stesso una ricerca presentando all'amica una serie di candidati. Sembra, però, che non ce ne sia uno che faccia al caso suo.

Alessandro Siani vuole cercare un marito ad Arisa

Alessandro Siani si presenta nello show di Canale 5 con un intento nobile, quello di aiutare un'amica che ha manifestato il desiderio di incontrare un uomo che possa essere il suo compagno di vita, come racconta proprio a Maria De Filippi:

Sei riuscita a sancire la pace con tutti, padri, figli, pappagalli, tu praticamente Maria ti mancano il passaggio di proprietà delle auto, la voltura, i miei complimenti. Sei riuscita a far piangere milioni di persone. Ho scelto oggi di essere qui, è perché mentre stavo lavorando al mio film, Succede anche nelle migliori famiglie, ad un certo punto cosa accade, stavo con i miei autori, e vedo questo post di Arisa e allora, visto che Arisa la conosco da anni, io le voglio bene e tu le vuoi bene, ma vogliamo trovare un uomo per Arisa?

Arisa conosce i suoi pretendenti

Arisa accetta l'invito e arriva in studio curiosa di sapere cosa la aspetta. Quando dietro la busta scopre Siani esordisce dicendo: "È veramente una persona simpaticissima sia sulle scene che fuori". Il mattatore napoletano non si perde d'animo e quindi spiega alla diretta interessata il perché di questo incontro:

Arisa buonasera, amica mia, ci siamo conosciuti durante un film, la peggior settimana della mia vita, e l'ultima volta che ci siamo incontrati è stato per un motivo meraviglioso, la vittoria dello scudetto del Napoli. Mentre lavoravo con il mio team di autori, noi leggiamo un post in cui cercavi marito, sai che non è una cosa semplice, perché le donne vanno ascoltate, le donne le devi rispettare e soprattutto amare. Io ho pensato una cosa, io vorrei dare una mano a questa mia amica, per trovare l'uomo giusto, e si può fare con dei candidati e mi dici se ti possono piacere o no. C'è un posto libero vicino a te, potremmo cambiare proprio il nome al programma, C'è un posto per te.

Iniziano, quindi, le presentazioni dei vari soggetti chiamati come possibili pretendenti: "Visto che sei una donna ironica, secondo me ci vuole un uomo che ti faccia ridere Antonio Fiorillo, vicino ad una grande donna ci vuole un grande uomo" dice Siani facendo entrare un uomo alto 2,10 e col 51 di scarpe.

Dopodiché è il momento di un Javier: "Questo è un modello, è un'occasione imperdibile, Javier. Lui nel rapporto di coppia parla poco, non parla proprio" e in effetti, messo alla prova, sembra proprio non proferire parola, se non qualche sorriso. È il momento, poi di Ciro Salatino: "Un grande imitatore, è una cosa utile perché spesso le donne si annoiano e quindi con lui puoi avere la possibilità di andare a dormire con una persona e svegliarti con un'altra". Il ragazzo dimostra un grande talento, ma sembra proprio che non ci siano uomini che soddisfino la ricerca della cantante: "Non esiste l'uomo giusto per me" dice tra una risata e l'altra, per poi aprire la busta, dopo consultazione con Maria De Filippi: "Ma io la apro, però rimango single sia chiaro, li saluto solo" dice Arisa prima di abbracciare Siani e i suoi papabili mariti.