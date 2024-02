Il Volo abbraccia Anna che ha perso il marito Franco: “Ignazio il preferito, con voi verrei in tour” I cantanti de Il Volo sono la sorpresa di Anna, che nel 2017 ha perso il marito Franco, durante la puntata di C’è posta per te di sabato 24 febbraio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La prima storia della puntata di C’è posta per te del 24 febbraio è “quella di un regalo”. Ospiti in studio i cantanti de Il Volo, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. I protagonista della storia sono Lorenza e Orazio che hanno chiesto il supporto della trasmissione per fare una sorpresa alla madre Anna. Nel 2017 la madre perde il marito Franco e i figli decidono di scrivere al programma per farle una sorpresa. “Nostra madre dice sempre che non può essere felice perché papà non è più qui con lei”, raccontano i figli. Una storia d’amore durata tantissimi anni, che è stata la morte a interrompere 7 anni fa. “Passeggiavano ancora come due fidanzati, con la mano di uno appoggiata sulla spalla dell’altra”, è uno dei ricordi.

La storia di Anna a C’è posta per te

Anna entra nello studio di C’è posta per te pronta a scoprire chi la stia mandando a chiamare. Di fronte ai suoi figli sorride: “Li conosco, sono la mia vita”. È Lorenza a parlare per prima: “La nostra famiglia è stata sempre felice e unita grazie a te e a papà. Ci avete insegnato ad amare e a essere amati. Mamma, vorrei che tu non ti sentissi in colpa perché papà ti avrebbe voluta felice. Glielo devi”. Orazio: “Mamma, scusa se non sono stato bravo a colmare il vuoto che papà ha lasciato nel tuo cuore ma lui era speciale. Abbiamo un papà eccezionale ma anche una mamma fantastica. Anche se sono padre e addirittura nonno, ho ancora tantissimo bisogno di te”. Maria De Filippi legge alla donna una lettera che ripercorre la storia d’amore tra Anna e suo marito. “Siete stati sempre insieme, sempre l’uno per l’altra”, è il commento della conduttrice.

L’incontro di Anna con i cantanti de Il Volo

Il primo ad abbracciare Anna è Ignazio che prova a metterla a suo agio: “Ho saputo che ha una preferenza per me”. Anna però abbraccia tutti e tre: “Sono la vostra nonna”. Piero: “La vita frenetica che viviamo non permette di dedicare tanto tempo all’educazione dei figli ma guardandovi vedo tanta speranza. Voi siete riusciti a trasmettere valori importanti ai vostri figli. È raro sentire queste storie. Dovremmo fermarci a capire quali sono i piccoli momenti quotidiani che ci rendono felici”. Ignazio: “Anch’io ho perso il mio papà ma con mia madre abbiamo imparato che l’amore non finisce mai. Anche se una persona va via, non è vero che non c’è più. Le persone che ci vogliono bene non vedono l’ora di vedervi felici”. Gianluca: “Credo che in qualche modo noi ci siamo conosciuti da sempre. Siamo contenti di farti compagnia anche nei momenti di sconforto”. Anna si dice d’accordo: “I miei figli lo sanno, quando ci siete voi si ferma tutto”. Gli artisti regalano ad Anna una borsa da viaggio che contiene un pass per assistere ai concerti del gruppo. “In qualunque posto del mondo, se vuoi puoi venire pure con noi in tour”, propongono e Anna accetta l’invito: “Con voi verrei anche in tour”. Anna, a domanda, si sbilancia nel dare la sua preferenza: “Tutti e tre mi fanno morire ma quando canta Ignazio mi incanto ad ascoltare”.