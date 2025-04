video suggerito

Catapultata in diretta al Tg1, Valentina Bisti senza trucco per l'edizione straordinaria di addio al Papa

A cura di Andrea Parrella

È stata Valentina Bisti a prendere in carico la conduzione dell'edizione straordinaria del Tg1 dedicata alla morte di Papa Francesco. A pochi minuti dall'annuncio di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la linea è passata al telegiornale, con Valentina Bisti catapultata in onda per seguire la diretta fiume per raccontare le prime reazioni alla notizia. Un dettaglio è balzato subito all'occhio, sul volto della giornalista non c'era traccia di trucco. L'edizione straordinaria si è prolungata senza pause pubblicitarie ma, nonostante i numerosi servizi e i collegamenti vari utili ad avere molta copertura video per un intervento rapido di cosmesi, la scelta della conduttrice è stata quella di andare avanti allo stesso modo.

Eleonora Daniele dà la notizia a Storia Italiane

La notizia della morte di Papa Francesco ha inevitabilmente stravolto i palinsesti televisivi della mattina del lunedì in albis. L'onere del primo annuncio della scomparsa del pontefice è toccato a Eleonora Daniele, durante l'appuntamento quotidiano con Storie Italiane. La conduttrice ha interrotto la trasmissione leggendo le agenzie che comunicavano il decesso di Papa Francesco, generando una reazione di shock in studio.

Le altre edizioni straordinarie dei Tg

Su Canale 5, invece, è Cesara Buonamici il volto designato alla conduzione dell’edizione straordinaria del Tg5 per il decesso del pontefice e anche il Tg2 ha organizzato in fretta e furia un’edizione straordinaria con la presenza del direttore Antonio Preziosi in studio. Su Rai3 è toccato al giornalista Jacopo Matano condurre lo spazio di approfondimento straordinario sulla morte di Papa Francesco, mentre su La7 è “Coffee Break” a raccontare il lutto che sta scuotendo il mondo intero. Cambiata immediatamente l'agenda anche delle reti all news, da RaiNews24 a Sky Tg24, che hanno deviato immediatamente il corso delle dirette.