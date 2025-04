video suggerito

“Una delle notizie più tristi”: Eleonora Daniele commenta su Rai1 la morte di Papa Francesco, la reazione in studio Eleonora Daniele ha annunciato in diretta su Rai1, durante Storie Italiane, la morte di Papa Francesco. “Una delle notizie più tristi del mondo”, le parole della conduttrice. La reazione degli ospiti in studio. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

605 CONDIVISIONI condividi chiudi

Su Rai1 la notizia della morte di Papa Francesco è stata data in diretta da Eleonora Daniele. Durante il consueto appuntamento con Storie Italiane, la conduttrice si è interrotta per annunciare la scomparsa del Pontefice. Ecco cosa ha detto e la reazione in studio degli ospiti, la psicologa Maria Rita Parsi e Don Antonio.

L'annuncio della morte di Papa Francesco in diretta su Rai1

È stata Eleonora Daniele, in diretta nella puntata di lunedì 21 aprile, ad annunciare su Rai1 la morte di Papa Francesco. "Sono arrivate due agenzie, che io come giornalista leggo", ha detto la conduttrice. "Penso una delle notizie più tristi di tutto il mondo, le agenzie riportano ora la morte del Papa", ha aggiunto in totale silenzio in studio con il microfono che si è abbassato e ha avuto qualche problema tecnico. Poi, rivolgendosi al suo ospite: "È morto Papa Francesco, penso che in questo momento Don Antonio ci sia solo preghiera e silenzio". In studio anche Maria Rita Parsi che, sottovoce, ha commentato: "È morto il papa? Ossingore, Cri**o". "Un uomo che ha parlato al mondo di amore, pace e coraggio", ha concluso Daniele. "L'ha fatto fino all'ultimo giorno".

L'ultima apparizione del Papa in occasione della Pasqua

La notizia della morte di Papa Francesco è stata data nella mattina del 21 aprile, dopo che nella giornata di Pasqua il Pontefice era apparso dalla Loggia in Piazza San Pietro per la benedizione Urbi et Orbi e il giro in jeep tra i fedeli. Il Santo Padre, all'anagrafe Jorge Bergoglio, era stato eletto a Roma nel marzo 2013 e di recente aveva passato diverse settimane ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove era in cura prima per una bronchite e poi per una polmonite bilaterale, evidenziata da esami medici. In un aggiornamento a una settimana dal ricovero i medici avevano spiegato che il Pontefice, un soggetto fragile, non era fuori pericolo.