Caso Al Bano, Jasmine Carrisi risponde ai fratelli Yari e Cristel: “Persona di cuore, non merita certe accuse”

Dopo la replica di Al Bano a Romina Power e i messaggi social dei figli Yari e Cristel, che avevano parlato di "narcisismo" e ferite mai chiuse, è Jasmine Carrisi a intervenire per fare scudo attorno al padre. Ospite di Caterina Balivo nella puntata del 5 maggio de La Volta Buona, la giovane ha analizzato il momento difficile vissuto dal cantante di Cellino San Marco, definendolo un uomo che, nonostante la forza apparente, ha mostrato un lato inedito.

"Mai visto mio padre così vulnerabile"

Jasmine Carrisi ha raccontato di essersi commossa seguendo l'intervista del padre a Domenica In. Secondo la ragazza, figlia del cantante e di Loredana Lecciso, è stata la prima volta in cui lui si è mostrato senza filtri: "Ho seguito l'intervista, mi ha commosso, è la prima volta che ho visto mio padre così vulnerabile. Sarò anche di parte ma mi ha emozionato e credo sia stato giusto che si sia tolto qualche sassolino dalla scarpa". Secondo lei, Al Bano ha fatto bene a difendere la propria famiglia da quelle che ha definito "accuse che non merita", sottolineando come la narrazione pubblica sulla loro vita sia stata spesso poco chiara.

La risposta agli attacchi social di Yari e Cristel

Il punto più delicato dell'intervento ha riguardato i post pubblicati dai fratelli maggiori. Cristel Carrisi, in particolare, aveva scritto su X che "nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato", parole lette da molti come un attacco diretto al padre. Jasmine, pur dichiarando di non sapere con certezza a chi fossero riferiti quei messaggi, ha preso le distanze da quel tipo di descrizione: "Mi dispiacerebbe se fosse così perché qualsiasi persona che conosca mio papà sa che è una persona di cuore, è difficile non trovare un pilastro in lui, né da figlio né da moglie".

Il dolore per la scomparsa di Ylenia

L'ex di Pechino Express ha voluto rispondere anche alle critiche di chi, come Romina Power a Belve, ha sostenuto di non aver trovato sostegno in Al Bano nei momenti più bui. La giovane ha cercato di riequilibrare la prospettiva, ricordando che anche il padre stava affrontando lo stesso immenso dolore per la scomparsa della figlia Ylenia: "Se non l’ha trovato è perché anche a lui era venuto meno un pilastro, anche lui stava sopportando lo stesso dolore". Nonostante le tensioni, Jasmine ha rassicurato Balivo sulle condizioni del suo papà, spiegando di averlo sentito sereno e "liberato" dopo aver finalmente esposto la sua verità.