Cartabianca, Parsi se ne va in polemica con Orsini: “Buffonate, non faccio da cassa di risonanza” Il politilogo spegne il collegamento in polemica con l’impostazione del dibattito: “Avevo chiesto di parlare di Ucraina, non di fare da sandwich”. Lo attacca Orsini: “Stai facendo una figuraccia, non stai dicendo niente”. Quindi Parsi se ne va.

A cura di Andrea Parrella

Momenti di tensione a Cartabianca, il talk show di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, con il politologo Vittorio Emanuele Parsi che abbandona la trasmissione in polemica con l'impostazione del dibattito sulla guerra in Ucraina. Il tutto è accaduto nel corso della puntata di martedì 29 marzo, ospiti Guido Crosetto, Donatella di Cesare, Andrea Scanzi, Parsi e Alessandro Orsini, figura attorno alla quale da alcune settimane a questa parte sembrano dipendere le sorti dei talk show televisivi, dopo le polemiche per il suo contratto con Cartabianca stoppato dalla Rai.

Cosa è successo a Cartabianca

Il dibattito mette al centro il tema dei negoziati in corso a Istanbul tra Russia e Ucraina e si parla proprio della centralità del ruolo della Turchia, sottolineando in modo critico la posizione laterale dell'Unione Europea in questo frangente. Argomentazioni davanti alle quali Vittorio Emanuele Parsi, in collegamento da casa, sembra dissentire vistosamente. Quando gli viene data parola fa appello alla complessità e polemizza proprio con l'impostazione delle argomentazioni: "Avevo chiesto una cosa, di parlare dell'Ucraina, non di fare il sandwich tra gli argomenti degli altri". Bianca Berlinguer prova a sintetizzare il pensiero del politologo per dare la parola a Crosetto: "Cioè in realtà Parsi dice che l'Europa non può farsi mediatrice se ha inviato le armi e la Turchia no". La interrompe Parsi:

Non ho detto questo, signora, l'ultima cosa e poi la saluto perché la correttezza è importante nella vita: i turchi hanno inviato i droni con cui gli ucraini stanno facendo fuori i carri russi, per cui questa cosa delle armi non c'entra niente. Dopodiché ci eravamo accordati per parlare di fatti, non è stato rispettato e con molta simpatia la saluto. Grazie.

L'intervento di Alessandro Orsini

Berlinguer tenta ancora di tenere le redini del dibattito, ma è Orsini a intervenire rivolgendosi a Parsi: "Vittorio, noi ci conosciamo, stai facendo una figuraccia, non hai detto nulla, hai fatto solo un intervento da saccente, dicendo che il mondo non funziona così. Non hai nulla da dire e fai bene ad andartene". È il colpo di grazia, Parsi non ci pensa un secondo in più: "Era questo che volevo evitare, fare da cassa di risonanza a queste buffonate".