Scontro a È sempre cartabianca tra Orsini e Cappellini: "Cretino, persona disturbata", Bianca Berlinguer furiosa

A cura di Daniela Seclì

Scontro nel programma È sempre cartabianca tra Alessandro Orsini e il giornalista di Repubblica Stefano Cappellini, nel corso della puntata trasmessa martedì 26 marzo. Bianca Berlinguer ha chiesto al professore di sociologia del terrorismo il suo parere sul futuro della Russia dopo l'attentato, sulla possibilità di un'escalation e sul perché ritenga che "siamo sull'orlo della Terza Guerra Mondiale". Poi la lite che ha richiesto l'intervento della conduttrice.

Alessandro Orsini si scaglia contro Stefano Cappellini

Mentre Alessandro Orsini stava esponendo il suo punto di vista, al giornalista Stefano Cappellini è sfuggito un sorriso. Il professore se n'è accorto e ha reagito insultandolo: "Cappellini lei è veramente un cretino". Bianca Berlinguer è andata su tutte le furie e lo ha interrotto: "Professore io non accetto che lei insulti Cappellini. Io non posso accettare che lei insulti un mio ospite. Non posso accettarlo, mi dispiace. Non accetto che lei si permetta di insultare un mio ospite". Orsini ha replicato:

Mi ride in faccia. Io non accetto che Cappellini mi rida in faccia mentre io sto parlando di cose gravissime, mentre muoiono migliaia di persone in Ucraina. Io non accetto che mi rida in faccia mentre parlo di cose gravissime, mentre le persone muoiono. Se Cappellini vuole fare il pagliaccio, lo vada a fare a Repubblica.

La reazione del giornalista Stefano Cappellini e la furia di Bianca Berlinguer

Bianca Berlinguer non ha ritenuto il sorriso di Stefano Cappellini un'attenuante all'insulto gratuito ricevuto e ha ribadito, rivolgendosi ad Alessandro Orsini: "Lei non insulta i miei ospiti, pensa se glielo avessero detto a lei che cosa sarebbe successo". Il giornalista Stefano Cappellini ha replicato: "È intollerabile, è una persona disturbata". Orsini è rimasto fermo sulla sua posizione: "Cappellini vada a fare il pagliaccio a Repubblica". La conduttrice Bianca Berlinguer ha concluso:

Lei professore deve stare tranquillo, sta perdendo il controllo di se stesso. Lasci stare Cappellini, la pensa diversamente da lei ed è giusto. Non è che lei è l'Oracolo.