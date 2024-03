Ceccherini: “Io antisemita? Sapevo che avrebbe vinto quel film perché la quota era bassa” Il comico toscano si spiega a La Zanzara: “Antisemita, io? Non so neanche che significa”. Poi attacca Parenzo: “Mi hai offeso con cattiveria però quando hai parlato della Ferilli non hai avuto il coraggio di dire niente. Le dici a me perchè sono un povero ex tossico ubriaco e non ti può succedere niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Massimo Ceccherini è intervenuto a La Zanzara dopo le parole sul film "La zona d'interesse" giudicate antisemite anche da David Parenzo. Ai microfoni della trasmissione di Giuseppe Cruciani, l'attore si è difeso spiegando che – da scommettitore incallito – aveva detto che era sicuro della vittoria del film sulla base di una quota molto bassa: "Ero sicuro che quel film avrebbe vinto per le quote delle scommesse. In tre mesi son rimaste le stesse, erano molto basse, inesistenti". Poi, l'attacco a Parenzo: "Tu dici bischerate. Te la prendi con chi è meno potente di te".

Le parole di Massimo Ceccherini

“Quanti sono i film sull’Olocausto che hanno vinto agli Oscar? Almeno 15. Vincono perché ebrei? Non rispondo, chiedetelo alla Ferilli”, si sfoga l'attore che prosegue: “Alla Rai ho detto ebrei perchè non mi veniva il titolo (La zona d’interesse ndr) Ero sicuro che quel film avrebbe vinto per le quote delle scommesse. In tre mesi son rimaste le stesse, erano molto basse, inesistenti. Io sono uno scommettitore, faccio questo. Io ho giocato su “Io Capitano”, da vero malato di gioco. Antisemita? Non so manco che significhi".

L'attacco a David Parenzo

L'attore toscano attacca Parenzo: “Mi hai detto che sono idiota, ultimo attore, mi hai offeso con cattiveria però quando hai parlato della Ferilli non hai avuto il coraggio di dire niente. Le dici a me perchè sono un povero ex tossico ubriaco e non ti può succedere niente". Ceccherini ha poi proseguito: “Io ero sicuro che vincesse quello lì, non si è mai vista una quota così bassa. Per questo ho detto vinceranno gli ebrei, non mi veniva il titolo ho detto gli ebrei. Cosa c’entra antisemita, non mi permetterei mai, chiedo scusa se qualcuno ha capito male. la mia vita è questa, sono l’ultimo degli attori, nessuno mi chiama e quindi scommetto”.