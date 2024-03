Sabrina Ferilli polemica sull’Oscar mancato a Io Capitano di Garrone: “So perché non vincerà” Sabrina Ferilli ha detto la sua al proposito della premiazione agli Oscar per il miglior film internazionale. L’attrice ha scritto sui social: “Io tifo Italia, tifo Garrone”. Dopo la polemica per le parole di Massimo Ceccherini, anche Ferilli nel mirino delle critiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Io, Capitano di Matteo Garrone, storia del viaggio di due migranti dal Senegal all'Italia, non ce l'ha fatta a battere La zona di interesse di Jonathan Glazer. Sul miglior film internazionale della 96esima edizione degli Academy Awards, hanno detto la propria Massimo Ceccherini e Sabrina Ferilli. Il primo, ospite da Francesca Fialdini, parlando di Io, Capitano, sosteneva: "Sappiate che il film della cinquina è più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei", precisando poi di essersi spiegato male. Anche Sabrina Ferilli è intervenuta a proposito del film di Matteo Garrone in una storia sul suo profilo Instagram.

Sabrina Ferilli sui social: "Io tifo Italia, tifo Garrone"

"Se dovesse vincere l’Oscar La zona d’interesse, so perché vincerebbe, non certo perché è un film migliore di Io Capitano. Io tifo Italia, tifo Garrone" scrive Sabrina Ferilli sul proprio profilo Instagram. Anche lei, come Massimo Ceccherini, è stata travolta dalle polemiche, polarizzando gli utenti di X tra chi sostiene che "i film sull'olocausto vincono sempre" e chi legge in un commento del genere "velato antisemitismo". Al netto delle diatribe, l'attrice a differenza di Massimo Ceccherini, ha fatto un riferimento esplicito al film di Jonathan Glazer.

Instagram @sabrina.ferilli.ufficiale

Polemica su Massimo Ceccherini e poi le scuse

A poche ore dalla notte degli Oscar, Massimo Ceccherini – che ha collaborato alla sceneggiatura di Io, Capitano – dichiarava nella trasmissione Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini: "Sono molto fiero di aver lavorato con Garrone che ha fatto un film favoloso. Sappiate che il film della cinquina è il più bello solo che non vincerà perché vinceranno gli ebrei". Una dichiarazione giudicata grave dalla comunità ebraica. Massimo Ceccherini, da AdnKronos, si era poi scusato, spiegando di non essersi espresso bene:

La colpa è mia che sono un imbianchino. Mi sono spiegato male, io intendevo il film degli ebrei, l'argomento, non è la prima volta che un film con quel tema vince. Posso chiedere scusa se qualcuno ha capito male.