Carmen Russo rivela il suo segreto su Miss Italia al GF Vip: “Falsificai i documenti” Carmen Russo nella Casa del GF Vip ha confessato un segreto che riguarda la sua partecipazione a Miss Italia: la concorrente falsificò i documenti pur di partecipare.

A cura di Gaia Martino

Carmen Russo nella Casa del Grande Fratello VIP si è lasciata scappare un segreto riguardo il passato. Ha cominciato la sua carriera come modella, nei primi anni '70, partecipando a diversi concorsi di bellezza come Miss Italia, il primo nel 1973. Era quella la 34esima edizione del concorso condotto da Mike Borgiorno e vinta da Margareta Veroni: l'inquilina della Casa di Cinecittà si aggiudicò la fascia di Miss Emilia. Ieri durante una chiacchiera con Soleil Sorge, Carmen si è lasciata scappare un retroscena riguardo quella esperienza: falsificò i documenti per prenderne parte.

Il segreto di Carmen Russo

La concorrente del GF Vip si è lasciata scappare un retroscena inedito riguardo la sua partecipazione a Miss Italia nel 1973. La 62enne in quell'anno aveva 14 anni, un età che non le avrebbe permesso di concorrere alla finale e per questo motivo falsificò i documenti. Il segreto confessato a Soleil Sorge è stato, ovviamente, ripreso e condiviso su Twitter da tantissimi fan del reality. Ecco le parole di Carmen:

"Io a 14 anni ho fatto Miss Italia. Non si poteva fare a quella età, ho falsificato il documento"

Carmen Russo da Miss Italia a oggi

L'inquilina della Casa di Cinecittà, showgirl e ballerina, tra i '70 e gli '80 è entrata nel mondo del piccolo e grande schermo italiano interpretando diversi ruoli in varie pellicole di genere horror, polizieschi e commedie. Nel 1976 ha partecipato ancora a Miss Italia, aveva 17 anni. Con Drive In è diventata un volto popolare del piccolo schermo italiano, conquistando tutti. Nonostante i tanti anni passati dal suo esordio, la showgirl oggi vanta ancora un fisico mozzafiato ma non è tutta farina del suo sacco. Carmen non ha mai nascosto di essere ricorsa ad alcuni ritocchi estetici per dire addio ai segni del tempo. A Vieni da Me nel corso di un'intervista confessò: "La chirurgia deve servire per mantenere quello che madre natura ci ha dato, poi c’è la legge di gravità che è uguale per tutti”.