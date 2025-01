video suggerito

Carlo Verdone con Alvaro Vitali nei panni di Pierino: "Pronti a girare"

Carlo Verdone ha condiviso sui suoi profili social una foto che ha subito catturato l'attenzione dei fan. C'è il cinema italiano in una foto. Insieme a lui, Alvaro Vitali, iconico volto della commedia all’italiana, immortalato coi panni del suo celebre personaggio, Pierino. La didascalia di Verdone trasmette un'atmosfera di profonda nostalgia e affetto per un'epoca del cinema che ha segnato generazioni. Spiega Verdone: "È Pierino, ma Alvaro Vitali è anche Fellini".

"Pronti a girare la scena di un sogno che diventerà un incubo"

"Ora. Con Alvaro Vitali pronti per girare una scena di un sogno che diventerà un incubo". Così, Carlo Verdone ha fatto partire il messaggio, lasciando intravedere una scena surreale che mescola sogno e incubo, in pieno stile felliniano. Non è un caso, infatti, che l’attore e regista sottolinei come Vitali non sia solo Pierino, ma anche un interprete che ha lavorato con il maestro Federico Fellini in Amarcord. Probabilmente i due sono sul set di una nuova stagione di Vita da Carlo.

Ora.

Con Alvaro Vitali pronti per girare una scena di un sogno che diventerà un incubo.

Alvaro non è solo Pierino. È Fellini!

Cara persona e una biblioteca di aneddoti, ricordi di un cinema ormai lontano.

Buona serata a tutti. Ci prepariamo alla notte

La reazione dei fan: "Grande Carlo, hai dato una mano a chi è in difficoltà"

Carlo Verdone ha stupito i suoi follower che hanno reagito positivamente a questa fotografia, conoscendo soprattutto il momento di difficoltà economica nelle quali riversa Alvaro Vitali: "Grande Carlo, hai teso la mano e dato un’occasione ad una persona ormai dimenticata dal sistema, ma che ha interpretato una delle principali maschere del cinema italiano degli anni 70-80!", hanno scritto commentando questa foto sul social network. Più volte, infatti, l'attore che interpretava i b-movie degli anni '70 ha lamentato di essere stato dimenticato dal mondo del cinema.