Capodanno al GF Vip, Alfonso Signorini fa gli auguri ai concorrenti: “Iniziate l’anno facendo pace” Si Festeggia il Capodanno anche al Grande Fratello VIP. Nel pomeriggio Alfonso Signorini ha inviato un videomessaggio ai concorrenti per augurargli buon anno: “Iniziate il 2023 facendo la pace, basta litigi”.

A cura di Gaia Martino

Alfonso Signorini si è collegato con la casa del Grande Fratello VIP per fare gli auguri di buon anno nuovo ai concorrenti. Con grande sorpresa sul led del salotto è apparso il videomessaggio del conduttore registrato dalle montagne innevate di Cortina d'Ampezzo dove si trova per festeggiare le festività. Da subito emozionati, i Vipponi si sono riuniti sui divani per ascoltare il messaggio di auguri di fine anno.

Gli auguri di Alfonso Signorini per i VIP del GF

Alla vigilia del 2023 il GF Vip ha fatto comparire un videomessaggio di Alfonso Signorini registrato per i Vip per augurargli un buon anno nuovo. Sul maxi schermo del salotto è comparso il conduttore, che si trova a Cortina d'Ampezzo per festeggiare il Capodanno, con un messaggio per i concorrenti. "Buon anno, state bene, state buoni. Siete di un litigio totale. Iniziate l'anno facendo la pace, l'amore" sono state le sue parole. In Casa da alcuni giorni l'aria non è del tutto tranquilla: numerosi litigi hanno animato le mura di Cinecittà.

Il Capodanno al Grande Fratello VIP

I Vip del Grande Fratello si stanno preparando in queste ore per il cenone e il veglione di Capodanno. L'atmosfera nella casa però non è del tutto tranquilla. Oltre la notizia dell'uscita temporanea di Antonino Spinalbese dalla casa per motivi di salute, continuano le liti tra i Donnalisi. Antonella Fiordelisi, dopo essere stata allontanata dal fidanzato Edoardo Donnamaria, è sempre più giù di morale. Pochi minuti fa era nel letto e tra le lacrime ha confessato di voler rimanere nel letto anziché aspettare l'arrivo del nuovo anno. "Non gli ho fatto niente. Non ce la faccio a fingere di stare bene", le sue parole. "Non puoi rovinarti la serata" gli ha consigliato Daniele Dal Moro, "Dai, abbiamo fatto capelli e trucco e ora sei nel letto. Non gli hai fatto niente, non può permetterti di rovinare il tuo stato d'animo e il tuo percorso", le parole di Sarah Altobello.