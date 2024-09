Caos negli studi di Ballando con le stelle, arriva la polizia per i finti Cugini di Campagna

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 28 settembre 2024, durante la prima puntata di Ballando con le stelle, in diretta su Rai 1, si sarebbero creati dei disordini dietro alle quinte. Più nel dettaglio, un gruppo di uomini vestiti come i Cugini di Campagna – gruppo musicale pop che fa parte del cast della nuova edizione del talent – hanno fatto ingresso nell'auditorium con alcune valigie di grosse dimensioni, destando enormi sospetti. Selvaggia Lucarelli, giudice del talent show, ha raccontato cosa è accaduto tra le stories di Instagram aggiungendo, in allegato, alcune foto.

Cosa è successo nell'auditorium durante la puntata di Ballando con le stelle

"Casino all'auditorium: ci sono dei finti Cugini di Campagna che sono entrati con valigioni, poi abbandonati nei bagni", con queste parole Selvaggia Lucarelli ha spiegato tra le stories cosa è accaduto ieri sera, durante la puntata di Ballando con le stelle. Alcuni uomini con indosso gli abiti di Ivano Poppi Michetti, Silvano Michetti, Nicolino Nick Luciani, Tiziano Leonardi, Raffaele Lele Esposito e Alessandro Ales Sabatini, i cantanti e musicisti dei Cugini di Campagna, sono entrati nell'auditorium con delle grosse valigie, destando enormi sospetti. I presenti hanno lanciato l'allarme chiamando sia la polizia che i carabinieri che sono intervenuti sul posto: "Ora la polizia e i carabinieri li stanno schedando", le parole della giornalista e giudice del talent show.

Non è da escludersi che gli uomini in questione potrebbero essere gli stessi inquadrati in prima fila durante la diretta del programma. Al momento, dall'entourage del programma, non sono arrivate conferme sui fatti.

Cosa c'era nelle valigie

A rivelare ulteriori dettagli su quanto accaduto è stato Domenico Marocchi, giornalista e inviato di La volta buona in onda su Rai 1. Su X, in merito alla vicenda, ha spiegato: "Stavano per chiamare gli artificieri per far brillare i valigioni abbandonati, poi rivelatisi pieni di parrucche, zeppe e paillettes". Ha concluso il tweet con il commento: "Vi immaginate prima puntata sospesa per finti Cugini".