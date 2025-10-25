Caner Cindoruk, Sarp in La forza di una donna, a Verissimo: “Single da 7 anni, ma sogno di diventare padre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caner Cindoruk apre la puntata di Verissimo di sabato 25 ottobre. L'attore, noto per il ruolo di Sarp in “La forza di una donna”, la celebre soap turca in onda su Canale 5, si è raccontato tra vita professionale e privata. Desidera diventare padre, ma è single da 7 anni. Nonostante questo, continua a credere nell'amore proprio come il personaggio che interpreta.

Il racconto dell'infanzia di Caner Cindoruk

Caner Cindoruk, tra gli attori turchi più amati dal pubblico italiano, racconta che da bambino sognava di diventare calciatore, e per un periodo di tempo è stato un tifoso sfegatato del Milan. Cresciuto in una famiglia modesta ad Adana, suo padre era uno scrittore che per mantenere la famiglia lavorava come venditore ambulante. "Lo aiutavo a vendere scarpe per le strade", ricorda l’attore, spiegando come quelle esperienze gli abbiano insegnato il valore del sacrificio. Timido e riservato da bambino, scoprì la fiducia in sé stesso durante una recita scolastica: "Sul palco ho provato una sicurezza che non avevo mai sentito". A soli 17 anni ottenne il suo primo ruolo, tra scuola e lavoro accanto al padre. Oggi considera quelle difficoltà una parte fondamentale del suo percorso: "Sono diventate la mia più grande fonte di ispirazione, il terreno della mia libertà espressiva".

La vita sentimentale e il sogno di diventare padre

Cindoruk si definisce un romantico, ma con i piedi per terra. Oggi dice di non avere nessuno nel cuore, anche se continua a credere che l’amore sia “qualcosa di magico, un incanto che non si può spiegare”. Racconta di aver vissuto storie importanti in passato, ma che l’ultima vera relazione risale ormai a sei o sette anni fa. “Dopo non mi sono più innamorato”, ammette. Nonostante senta il bisogno di compagnia, sa che l’amore “non arriva solo perché lo si desidera”. Sogna di diventare padre, ma confessa anche di avere paura: “Il mondo mi sembrava un posto ostile, poi tutto è cambiato quando mio fratello mi ha regalato la mia prima nipotina”. Un incontro che, dice, gli ha ridato fiducia e tenerezza.