Can Yaman e i giudici di Tu Si Que Vales sono gli ospiti di C’è Posta Per Te sabato 15 gennaio Attesissimo il secondo appuntamento di C’è Posta Per Te in programma sabato 15 gennaio: gli ospiti della serata saranno i giudici di Tu Si Que Vales e l’amatissimo attore turco.

A cura di Gaia Martino

Sabato 15 gennaio in programma su Canale 5 il secondo appuntamento di C'è Posta Per Te. Il programma condotto da Maria De Filippi tornato con una nuova edizione è andato in onda con la prima puntata lo scorso weekend ed ha regalato tante storie emozionanti con la partecipazione di Paolo Bonolis e Stefano De Martino. Stasera ci saranno altri grandi ospiti: non solo l'amato attore turco, anche i giudici di Tu Si Que Vales.

Can Yaman super ospite di C'è Posta Per Te

Questa sera di sabato 15 gennaio è in programma su Canale 5 una nuova puntata di C'è Posta Per Te. Il people show di Maria De Filippi racconterà nuove storie e vedrà la partecipazione di attori, conduttori e celebri personaggi televisivi. Tra questi anche Can Yaman, l'attore turco sex symbol amato da grandi e piccine, che sarà coinvolto in una delle sorprese speciali organizzate per i protagonisti. Quello di C'è Posta Per Te non è un salotto nuovo per lui che già nelle passate edizioni l'ha ospitato per sorprendere Ilaria nel 2020 e Zia Maria nel 2021.

Can Yaman a C’è Posta per Te nel 2020

Ospiti della serata i protagonisti di Tu Si Que Vales

I fantastici quattro di Tu Si Que Vales saranno gli altri protagonisti della serata di Canale 5 stasera. A C'è Posta Per Te saranno ospiti i volti del talent show, Sabrina Ferilli, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Teo Mammuccari Rudy Zerbi Maria De Filippi Sabrina Ferilli Gerry Scotti a Tu Si Que Vales

Anche per la celebre attrice romana non si tratta di una prima volta: già nel gennaio 2021 è entrata nel salotto di Maria De Filippi insieme alla madre per fare un sorpresa a Claudio e Simona. Stesso discorso per Gerry Scotti che ha partecipato nella scorsa edizione: in quella occasione non riuscì a trattenere le lacrime alla lettura di una lettera emozionante.