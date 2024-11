video suggerito

Camilla vince e piange ad Affari tuoi, poi Osvaldo giura vendetta a Stefano De Martino: “Questa me la paghi” Nella puntata di Affari tuoi in onda venerdì 22 novembre ha giocato Camilla, concorrente dell’Umbria, con la madre Sara. Una straordinaria partita ricca di capovolgimenti che si è conclusa con le lacrime della concorrente che si è portata a casa 32.500 euro. Sfizioso botta e risposta tra il conduttore Stefano De Martino e il pacchista Osvaldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa venerdì 22 novembre ha giocato Camilla per la regione Umbria. Nel programma condotto da Stefano De Martino, la concorrente si è fatta accompagnare dalla madre Sara. La sorte le ha assegnato il pacco numero 2. Dopo una serie di tiri sfortunati e cambi proposti dal Dottore Pasquale Romano, tutto sembrava perduto. E, invece, con un inaspettato colpo di scena, Camilla – in lacrime – si è portata a casa 32.500 euro. Il suo pacco ne conteneva 15mila. Nel corso della puntata, sfizioso siparietto tra Stefano De Martino e Osvaldo, il pacchista del Trentino Alto Adige. Il conduttore ha ironizzato: "Ormai Osvaldo si sente a casa, è venuto con la maglia del pigiama". E ha svelato un retroscena: "Prima gliel'ho detto e mi ha chiesto di non dirlo in diretta". Osvaldo ha promesso vendetta: "Questa me la paghi, vengo nudo". Stefano ha concluso: "Domani metti anche il pantalone del pigiama".

Chi è Camilla, la storia della concorrente dell'Umbria e della madre Sara

Sara e Camilla, madre e figlia ma sembrano sorelle

Camilla è la concorrente della regione Umbria che ha giocato nella puntata di Affari tuoi di venerdì 22 novembre. È originaria di Deruta, in provincia di Perugia. Ha deciso di farsi accompagnare dalla mamma Sara. De Martino ha commentato: "Sembra tua sorella". Sara ha un'attività: "Bar e ristorazioni e mia figlia collabora con me". Camilla si è commossa fino alle lacrime quando il dottore le ha offerto 32.500 euro. Ha deciso di accettare l'offerta:

Immagino mio nonno a casa che dice "Prendili". A casa siamo in otto, su due piani. Sono venuta qui perché la mia famiglia ha fatto tanto per me e in qualche modo vorrei ringraziarli. Accetto l'offerta.

Affari tuoi, Camilla ha vinto 32.500 euro nella puntata di venerdì 22 novembre

Vediamo come è andata la partita di Camilla e della madre Sara. Nei primi sei pacchi aperti c'erano 75 euro, 5 euro, 10 euro, 5mila euro, 500 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto 40mila euro. Camilla ha rifiutato l'offerta e ha aperto i pacchi che contenevano 200mila euro, 20 euro, 300mila euro. Il dottore ha offerto il cambio, ma Camilla e Sara hanno preferito tenere il pacco numero 2. Nei pacchi aperti successivamente c'era 1 euro, 100mila euro e 100 euro. Il dottore ha offerto il cambio, che la concorrente ha rifiutato. Ha dovuto aprire cinque pacchi. Ha scelto quelli che contenevano: 30mila euro, 10mila euro, 50 euro, 0 euro e 200 euro. Con un improvviso ribaltone, sono rimasti solo pacchi rossi. Stefano De Martino ha commentato: "Sembrava finita e invece soldi sicuri". Il dottore ha offerto il cambio, che è stato rifiutato. Camilla ha aperto il pacco che conteneva 20mila euro. Così, sono rimasti 15mila e 50mila euro. Il dottore ha offerto 32.500 euro. Camilla ha accettato in lacrime. Nel suo pacco c'erano 15mila euro.