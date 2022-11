Brilla la stella di Angelina ad Amici: è la figlia di Mango Ad Amici ha finalmente brillato la stella di Angelina Mango, figlia del cantautore scomparso prematuramente e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar.

"È come se uno di voi due avesse già più padronanza di questo palco, e se questo è vero ha più diritto di stare qui Angelina". La decisione del giudice Carlo Di Francesco illumina la stella di Angelina Mango, che diventa così ufficialmente un'allieva di Amici di Maria De Filippi. Sì, il cognome è quello: Angelina è la figlia di Giuseppe Mango, il cantante di Oro e Mediterraneo, scomparso prematuramente in scena, a Policoro, l'8 dicembre 2014. La giovanissima cantante è stata chiamata in sfida sia da Arisa sia da Lorella Cuccarini e ha spodestato Ascanio, uno degli allievi di Rudy Zerbi.

Angelina Mango canta i Beatles e un inedito

Nella sfida con Ascanio, Angelina canta prima al pianoforte una cover di Something dei Beatles. Una scelta che è stata apprezzata molto dal giudice Carlo Di Francesco, e che poi ha evidentemente pesato nel giudizio finale quando, durante l'inedito, Angelina Mango ha dato l'impressione di mangiarsi il palco: "Per eseguire le cover è importante trovare una chiave. Questa chiave Ascanio non l'ha trovata, Angelina invece sì e ha portato un pezzo dei Beatles, che è come rischiare la vita. Lei è riuscita a trovare una chiave per reinterpretarla". Nessun dubbio, quindi, quando si è trattato di scegliere, lei rivela: "So di avere tante aspettative, spero di essere all'altezza".

Angelina Mango a Fanpage.it: "Ai miei genitori devo la mia passione"

Avevamo già incontrato Angelina Mango in questa intervista, firmata per Fanpage.it da Francesco Raiola. In quella occasione, Angelina Mango ci disse: "Credo che sia stata una fortuna per me, è stato molto stimolante. Ed è stata una fortuna perché avendo questa passione e questo modo di esprimermi anche io è stato più facile trovare la mia strada: se i miei genitori avessero fatto un altro lavoro, avrei dovuto cercare il mio modo di esprimermi, invece è stato il primo che ho utilizzato, la musica. È chiaro, ogni famiglia e ogni situazione in cui si nasce ha pro e contro, però credo che ci siano stati tanti pro". Una ragazza consapevole anche dei rischi:

Presentandomi con nome e cognome metto in conto che ci saranno tante parole in più anche dedicate alla mia famiglia però poi alla fine credo che il lavoro si valuti dopo un po' di tempo, quindi devi imparare a mantenerlo alto il livello, quindi se fra 10 anni sarò ancora qui a fare musica potrò dire che non sarà stato così importante.

Chi è Angelina Mango, la nuova allieva di Amici e figlia del cantautore scomparso

Angelina Mango è la figlia del mai dimenticato cantautore Mango e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar tra il 1989 e il 2019. Angelina Mango è nata nel 2001, è di Lagonegro, ed è letteralmente nata e cresciuta tra la musica. Ha un fratello più grande, Filippo, è un polistrumentista. Angelina Mango ha già diversi album all'attivo, l'ultimo dei quali è "Monolocale". Tutta l'esibizione di Angelina Mango ad Amici è disponibile qui.