“Brigitte Nielsen al Gf Vip per volere di Signorini e Berlusconi, rifiuto categorico dell’attrice” Brigitte Nielsen sarebbe stata invitata a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip dal conduttore Alfonso Signorini con il benestare di Pier Silvio Berlusconi. Rifiuto categorico dell’attrice che si è detta non interessata.

A cura di Stefania Rocco

Alfonso Signorini avrebbe tentato un colpaccio, cercando di portare Brigitte Nielsen al Grande Fratello Vip con il benestare di Pier Silvio Berlusconi. Ma l’attrice avrebbe opposto un secco no all’invito. Lo rivela Dagospia secondo cui la produzione del reality di Canale5, la cui partenza è prevista per il prossimo settembre, si sarebbe messa in contatto con l’attrice nel tentativo di spingerla a entrare nella Casa di Cinecittà insieme al figlio Killian Gastineau. Nonostante le insistenze del figlio, tuttavia, Nielsen avrebbe rifiutato.

L’indiscrezione sulla partecipazione di Brigitte Nielsen al Gf Vip

Ivan Rota pubblica su Dagospia l’indiscrezione relativa alla presunta partecipazione di Brigitta al reality, fortemente caldeggiata dal figlio Killian: “Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello. Ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis”. I tentativi del giovane non sarebbero andati a buon fine e Brigitte, nonostante il corteggiamento, avrebbe rifiutato l’invito. Se avesse accettato, per Brigitte non si sarebbe trattato del primo reality show: l’attrice aveva già partecipato alla prima storica edizione de La Talpa. Il figlio Killian, invece, ha preso parte all’Isola dei famosi.

I figli di Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen, attrice di fama internazionale, è madre di 5 figli avuti da diversi compagni. Il primogenito è Julian, nato dal legame con Kaspar Winding. Killian, colui che avrebbe provato invano a convincerla a entrare nella Casa del Gf Vip, è invece figlio di Mark Gastineau. Il terzogenito, altro ex protagonista dell’isola dei famosi, è Aaron che, insieme al fratello Raoul, è figlio di Raoul Meyer. L’ultimogenita e unica femmina è Frida, nata più recentemente dall’unione tra Brigitte e l’attuale compagno Mattia Dessi.