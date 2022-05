Brenda Asnicar smentisce la sua possibile presenza al GF Vip 7: “Non è in programma al momento” Brenda Asnicar, attrice diventata famosa in Italia per il ruolo di Antonella nella serie “Il mondo di Patty”, ha smentito via Twitter la sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, la settima, che dovrebbe iniziare a settembre.

A cura di Elisabetta Murina

Anche se mancano ancora diversi mesi all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, cominciano a spuntare le prime indiscrezioni sul nuovo cast di "Vipponi" che il prossimo settembre varcherà la porto rossa di Cinecittà. Tra questi, naturalmente non ancora confermati, ci sarebbero personaggi del mondo dello spettacolo di ogni genere, da ex concorrenti di talent show e reality ad attori e attrici di successo. Tra questi anche Brenda Asnicar, diventata nota in Italia per il ruolo di Antonella nella serie tv Il mondo di Patty e che di recente avrebbe annunciato di voler trasferirsi in Italia.

Brenda Asnicar non sarà una concorrente del GF Vip 7

Il possibile cast del GF Vip7 ha fatto il giro del web, scatenando migliaia di commenti di stupore e apprezzamento, persino qualche appello direttamente ad Alfonso Signorini per prendere in considerazione l'intera rosa dei nomi. La "lista" è arrivata anche sotto gli occhi di alcuni dei diretti interessati, come l'attrice spagnola che però ha dato una triste notizia ai fan. Via Twitter, l'ex Antonella de Il Mondo di Patty, infatti, ha smentito la sua partecipazione alla prossima edizione del reality di Canale 5: "Ciao! Non c'è GF Vip nel mio schedule at the momenttt"

Chi potrebbero essere i nuovi inquilini del GF Vip

Sono diversi i nomi dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip 7 che in questi giorni hanno fatto il giro del web. Nessuno, al momento è stato confermato. Si tratterebbe di una lista di personaggi del mondo dello spettacolo, più o meno noti, che si sono fatti conoscere al pubblico grazie alla loro partecipazione a un reality show precedente, a un talent, o per ruoli in fiction e serie tv. Stando alle prime indiscrezioni, tra i "candidati" ci sarebbero il ballerino Nunzio di Amici 21, Antonio Zequila, reduce dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Federico Fashion Style, Nilufar Addati e anche nomi come Manuela Arcuri e Vittorio Sgarbi. Che qualcuno di loro, alla fine, entrerà davvero?