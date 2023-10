Bianca Berlinguer piglia tutto, più spazio su Rete 4 sacrificando uno tra Giordano e Del Debbio

Fin dal momento del suo debutto, la stagione di Bianca Berlinguer a Rete 4 è apparsa salvifica per Mediaset. La sua presenza, insieme a tutto il suo storico gruppo di lavoro, ha portato capacità di ascolto e di moderazione, costruendo una vera e propria alternativa all'unico megafono sovranista che c'era fino alla stagione precedente. Come riporta Dagospia, attraverso le pillole di Giuseppe Candela, a Mediaset sembrano ben felici della scelta nonostante qualche piccola incomprensione ormai già rimasta alle spalle. Dalla questione legata al "come sto? Insomma" sembra ormai passata tanta acqua sotto i ponti, complice gli ottimi risultati e adesso si penserebbe già a una strategia per il prossimo futuro.

La polarizzazione e la divisione hanno sempre dominato il dibattito pubblico su quella rete. Bianca Berlinguer è riuscita in un mese a creare uno spazio dove anche altre idee possono essere discusse in modo civile e rispettoso. Insomma, ha fatto capire a che "sì, un'altra Mediaset è possibile". Ecco allora che il Biscione avrebbe deciso di incoraggiare il cambiamento offrendo a Bianca Berlinguer ancora più spazio da qui in avanti. Questo significa due cose. La prima: Bianca Berlinguer continuerà a disporre di un super budget e di una libertà più o meno assoluta al fine di una valorizzazione completa delle sue competenze. La seconda? Tutto questo spazio dovrà necessariamente fare una vittima tra le altre voci "fuori dal coro".

Dagospia non fa nomi, ma è abbastanza chiaro che a farne le spese dalla prossima stagione (se non già dalla prossima primavera) potrebbe essere uno dei due programmi a trazione sovranista attualmente presenti: "Fuori dal coro" di Mario Giordano e "Dritto e rovescio" di Paolo Del Debbio. I due, non a caso, stanno facendo capannello. Nella puntata del 27 settembre, Del Debbio è stato ospite della trasmissione di Giordano interagendo con lui durante il lancio dei servizi sempre più aggressivi e fuori contesto: le follie green, gli abusivi delle case e l'immigrazione. I soliti temi. Considerato quanto successo già in passato, con le voci di un possibile addio, non è escluso che tra i due a perdere spazio sarebbe proprio il programma di Giordano. Tra i due, uno è di troppo. Nicola Porro, invece, è assolutamente fuori dalla possibile rimodulazione degli spazi in Mediaset. Ad oggi è lui il più autorevole nel fare da contralto alla trasmissione di Bianca Berlinguer.