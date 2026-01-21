Bianca Berlinguer conduce ancora con gli occhiali da sole: “Presto tornerò a guardarvi negli occhi”

Bianca Berlinguer conduce È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole per la seconda settimana dopo un intervento agli occhi: “Spero che tornerò a guardarvi negli occhi già dalla prossima puntata”. Il paragone con Macron a Davos e la caccia al modello senza bordi.

Per la seconda settimana consecutiva, Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di È sempre Cartabianca su Rete4 indossando un paio di occhiali da sole in studio. Un'immagine insolita che, dopo la puntata del 13 gennaio, si è ripetuta ieri sera, martedì 20 gennaio. Ovviamente, si tratta di una necessità medica per lei, che però si è trasformato in un fenomeno mediatico. Nello stesso giorno, infatti, anche Macron si è presentato portando un paio di occhiali da sole nella conferenza a Davos.

La spiegazione della conduttrice: "Un'altra settimana ci vuole"

"Buonasera a tutti. Vi devo dire che anche questa settimana sono costretta a indossare gli occhiali, come vedete, scuri per non essere in grado di fronteggiare le luci bellissime ma molto forti di questo studio", ha esordito la Berlinguer in apertura di trasmissione. La conduttrice ha poi rassicurato i telespettatori: "Sta andando tutto molto meglio, ma un'altra settimana ci vuole e spero che per la prossima tornerò a guardarvi, senza più le lenti ma coi miei occhi, che osserveranno molto bene la telecamera".

La caccia al brand: tutti vogliono gli occhiali di Bianca Berlinguer

Quello che doveva essere un semplice accessorio di protezione si è trasformato in oggetto del desiderio. Nel giro di una settimana, sui social e negli ambienti televisivi è partita una vera e propria caccia al brand degli occhiali indossati dalla Berlinguer. Il modello, un rimless – ovvero senza bordi, con lenti agganciate direttamente alle stanghette – ha scatenato la curiosità di chi voleva scoprire la griffe.

Un dettaglio non secondario: il logo del brand risulta opportunamente nascosto, evitando qualsiasi rischio di pubblicità occulta. Una scelta necessaria per chi lavora nel servizio pubblico, ma che ha paradossalmente amplificato l'interesse attorno agli occhiali della conduttrice. Due settimane sono bastate perché "Bianca con gli occhiali" diventasse un fenomeno cult. La Berlinguer ha promesso che la prossima settimana tornerà alla normalità, ma il caso degli occhiali rimless ha già lasciato il segno.