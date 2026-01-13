Programmi tv
Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca con gli occhiali da sole: si è sottoposta a un intervento a un occhio

Bianca Berlinguer apre È sempre Cartabianca con un dettaglio insolito: un paio di occhiali da sole in studio. Poi la spiegazione in diretta, prima di avviare la puntata.
Bianca Berlinguer ha aperto la puntata di È sempre Cartabianca in onda martedì 13 gennaio su Rete4 indossando un paio di occhiali da sole. In apertura di trasmissione, la conduttrice ha spiegato di essersi sottoposta a un intervento a un occhio e di non poter ancora esporsi alle luci dello studio.

La giornalista ha chiarito subito la ragione della scelta, rivolgendosi al pubblico prima di avviare il consueto collegamento con Mauro Corona. “Vi chiedo scusa, ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio. Non è nulla di grave, ma per il momento non riesco a sostenere le luci forti di uno studio televisivo”, ha detto, precisando che si tratta di una condizione temporanea.

Nessun dettaglio sull’intervento subito da Bianca Berlinguer

Berlinguer non è entrata nel merito dell’operazione a cui si è sottoposta. Ha preferito limitarsi alle informazioni strettamente necessarie per spiegare la presenza degli occhiali scuri in studio, evitando qualsiasi riferimento di carattere personale o sanitario. La scelta, ha spiegato, è stata motivata esclusivamente da esigenze mediche e dalla necessità di proteggersi dalla luce.

I temi della puntata di martedì 13 gennaio

La puntata di È sempre Cartabianca è stata dedicata, come di consueto, all’analisi dei principali temi di attualità. Al centro del dibattito la situazione politica in Venezuela e le tensioni internazionali seguite all’arresto di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. Spazio anche alla cronaca estera, con un approfondimento sulla tragedia di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio scoppiato in un locale ha causato la morte di numerose persone, molte delle quali giovanissime.

Tra gli ospiti in studio anche Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana molto seguita e spesso al centro di polemiche sui social.

