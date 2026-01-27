Bianca Berlinguer cambia occhiali ma non li toglie: terza puntata con le lenti scure a È sempre Cartabianca

Terza puntata con gli occhiali per Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, questa volta con una nuova montatura. Si discute di Minneapolis, Ice e caso Moretti. Il look della conduttrice ormai è un cult.

Terza puntata consecutiva con gli occhiali da sole per Bianca Berlinguer. Ieri sera, lunedì 27 gennaio, la conduttrice di È sempre Cartabianca si è presentata in studio su Rete4 ancora con le lenti scure, ma con una novità: una montatura diversa rispetto alle precedenti settimane. Un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e che conferma come gli occhiali della Berlinguer siano ormai diventati un elemento caratterizzante della trasmissione.

Una nuova montatura per la terza settimana

Dopo aver indossato per due puntate consecutive il modello rimless – senza bordi – che aveva scatenato la caccia al brand, la Berlinguer ha optato per una montatura differente, più classica ma sempre di colore viola. Il recupero dall'intervento agli occhi procede, ma evidentemente le luci dello studio continuano a rappresentare un problema che richiede protezione.

La settimana scorsa aveva promesso che sarebbe tornata a guardare i telespettatori "senza più le lenti ma coi miei occhi". Evidentemente i tempi di recupero si sono allungati, ma la conduttrice non ha rinunciato a condurre la sua trasmissione, adattandosi alle circostanze con pragmatismo.

I temi caldi della puntata: da Minneapolis a Crans-Montana

Gli occhiali non hanno però distolto l'attenzione dai contenuti. La puntata si è concentrata sui temi più scottanti della settimana, a partire dai fatti di Minneapolis, dove l'Ice – l'agenzia federale americana per il controllo dell'immigrazione – ha ucciso l'infermiere Alex Pretti, scatenando polemiche e tensioni internazionali.

Altro tema centrale della serata è stato il caso Crans-Montana, con la recente scarcerazione su cauzione di Moretti, una decisione che ha riacceso il dibattito sulle vittime della tragedia e sulla giustizia.

La squadra di ospiti: dal dibattito politico all'opinione pubblica

Per affrontare questi argomenti, la Berlinguer ha schierato una formazione variegata che ha garantito il consueto confronto acceso. Sul fronte politico, Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, Concita de Gregorio di Repubblica e Piero Sansonetti, direttore dell'Unità.

In studio anche Annalisa Chirico, direttrice di Fortune Italia, i conduttori Roberto Poletti e Antonello Piroso, e per il caso Crans-Montana l'avvocato Albert Habib, che rappresenta i familiari delle vittime. Non sono mancati i volti popolari: da Diego Dalla Palma, esperto di bellezza e imprenditore, a Costantino Vitagliano, fino all'immancabile Mauro Corona, che ha chiuso la serata con il suo consueto collegamento da remoto.

Tra gli ospiti anche la studentessa Ilaria Vinattieri e la giornalista Valentina Petrini, a testimonianza dell'approccio della trasmissione che alterna voci istituzionali ed esperti con testimonianze dirette e opinione pubblica.