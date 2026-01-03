Nicola Porro in campo con speciale Quarta Repubblica sulla caduta di Maduro e su Crans-Montana

Rete4 ha deciso di ribaltare completamente la programmazione del 3 gennaio per seguire in tempo reale l'escalation della crisi venezuelana. Una scelta editoriale netta, che testimonia come l'emittente del Biscione abbia scelto di puntare tutto sulla cronaca internazionale in un momento cruciale della storia latinoamericana. Questa sera, Nicola Porro sarà in onda con una edizione speciale di Quarta Repubblica.

La maratona informativa: dal pomeriggio alla prima serata

La copertura ha preso il via alle 15.30 con lo speciale TG4 "Diario del giorno – La caduta di Maduro", che occuperà oltre tre ore di programmazione fino alle 18.55. Un format esteso pensato per seguire momento per momento gli sviluppi di una situazione in rapida evoluzione.

La programmazione prosegue con un'edizione allungata di 10 Minuti, il programma condotto da Alessandro Sallusti, che dalle 19.30 si protrarrà fino alle 19.55. Seguirà alle 20.30 4 di Sera con Francesca Barra e Roberto Poletti, prima del piatto forte della serata.

Nicola Porro apre Quarta Repubblica in versione straordinaria

Il culmine della copertura arriva alle 21.30 con lo speciale di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro. Il giornalista, che ha fatto del programma del lunedì sera uno degli appuntamenti più seguiti della rete, si trova a gestire una diretta in un momento di massima tensione internazionale. La programmazione speciale di Rete4 troverà spazio anche per seguire gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana,

Gli eventi che hanno spinto Rete4 a stravolgere il palinsesto hanno preso il via nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, quando forti esplosioni hanno scosso Caracas e altre zone del Venezuela. Il governo di Nicolás Maduro ha immediatamente denunciato un'aggressione statunitense, accusando Washington di mirare alle risorse strategiche del paese.

La risposta è arrivata direttamente da Donald Trump, che su Truth ha confermato l'operazione militare rivelando la cattura del presidente Maduro e della sua famiglia. Un annuncio che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti, mentre Pam Bondi dichiarava che Maduro e sua moglie verranno incriminati a New York.