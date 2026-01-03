Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Mediaset aggiorna il palinsesto di Rete 4 per seguire l’attacco a Caracas e la tragedia di Crans-Montana

Dall’attacco a Caracas alla tragedia di Crans-Montana: anche Mediaset cambia la normale programmazione di Rete 4 e attiva speciali tv, tra cui quello di Quarta Repubblica di stasera con Nicola Porro.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora D'Amore
49 CONDIVISIONI
Immagine

Anche Mediaset affianca la Rai con una programmazione dedicata al conflitto tra Stati Uniti e Venezuela. Su Retequattro, dopo lo speciale del TG4, in onda questa mattina dalle ore 10.50 alle ore 11.55, alle ore 15.30 Speciale Diario del giorno – La caduta di Maduro, che proseguirà fino alle ore 18.55.

A seguire, alle ore 19.30 il programma Dieci Minuti, condotto da Alessandro Sallusti, si allungherà fino alle ore 19.55 continuando a tracciare una linea sui fatti del giorno a Caracas. In access prime-time, 4 di sera weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti garantirà il flusso di notizie nella fascia confinante con il prime time. In prima serata, alle ore 21.30, speciale Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro con collegamenti ed ospiti.

La Rai ha dedicato l'intera programmazione del giorno all'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e alla cattura di Maduro. Dagli speciali di Rai2 a Radio Rai passando per il filo diretto su Rainews, che sta procedendo con la cronaca dei fatti e gli ultimi aggiornamenti ormai da ore. Le edizioni straordinarie dei TG hanno contribuito alla copertura delle notizie per fascia oraria. Anche domani, domenica 4 gennaio, è prevista una presenza differente sull'intero flusso, con eventuali integrazioni dell'ultima ora.

Leggi anche
Nicola Porro in campo con speciale Quarta Repubblica sulla caduta di Maduro e su Crans-Montana

Nel corso della giornata verranno forniti anche gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana a seguito dell'incendio divampato nel noto bar notturno Le Constellation, dove un folto gruppo di ragazzi aveva scelto di trascorrere la notte di Capodanno per festeggiare l'avvento del 2026. Il bilancio è da brivido: almeno 40 morti e 121 feriti, dei quali 14 sono italiani.

Programmi TV
49 CONDIVISIONI
Immagine
Cambia la programmazione Rai del 3 gennaio per l'incendio a Crans Montana: speciali TG e approfondimenti
Attacco al Venezuela: la Rai integra la programmazione con TG, Rainews e GrRai
La programmazione Mediaset per Caracas e Crans Montana: stasera speciale Quarta Repubblica
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views