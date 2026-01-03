Mediaset aggiorna il palinsesto di Rete 4 per seguire l’attacco a Caracas e la tragedia di Crans-Montana

Anche Mediaset affianca la Rai con una programmazione dedicata al conflitto tra Stati Uniti e Venezuela. Su Retequattro, dopo lo speciale del TG4, in onda questa mattina dalle ore 10.50 alle ore 11.55, alle ore 15.30 Speciale Diario del giorno – La caduta di Maduro, che proseguirà fino alle ore 18.55.

A seguire, alle ore 19.30 il programma Dieci Minuti, condotto da Alessandro Sallusti, si allungherà fino alle ore 19.55 continuando a tracciare una linea sui fatti del giorno a Caracas. In access prime-time, 4 di sera weekend condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti garantirà il flusso di notizie nella fascia confinante con il prime time. In prima serata, alle ore 21.30, speciale Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro con collegamenti ed ospiti.

La Rai ha dedicato l'intera programmazione del giorno all'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e alla cattura di Maduro. Dagli speciali di Rai2 a Radio Rai passando per il filo diretto su Rainews, che sta procedendo con la cronaca dei fatti e gli ultimi aggiornamenti ormai da ore. Le edizioni straordinarie dei TG hanno contribuito alla copertura delle notizie per fascia oraria. Anche domani, domenica 4 gennaio, è prevista una presenza differente sull'intero flusso, con eventuali integrazioni dell'ultima ora.

Nel corso della giornata verranno forniti anche gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana a seguito dell'incendio divampato nel noto bar notturno Le Constellation, dove un folto gruppo di ragazzi aveva scelto di trascorrere la notte di Capodanno per festeggiare l'avvento del 2026. Il bilancio è da brivido: almeno 40 morti e 121 feriti, dei quali 14 sono italiani.