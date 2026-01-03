Attacco Caracas in Venezuela: la Rai integra la normale programmazione con edizioni straordinarie TG, Rainews e GrRai

Per seguire gli sviluppi della crisi a Caracas dopo il bombardamento americano e in seguito alla cattura di Maduro e di sua moglie, la Rai integra la normale programmazione con edizioni straordinarie Tg e speciali con ultimi aggiornamenti.

Gli speciali nella tv locale

Per seguire gli sviluppi dell'attacco degli Stati Uniti a Caracas in Venezuela dopo il bombardamento americano e in seguito alla cattura di Maduro e di sua moglie il Tg2 ha dedicato un intero speciale dalle 9.30 di questa mattina. La programmazione dedicata all'informazione Rai prevede poi una edizione speciale su Rai 3 di Fuori Tg del Tg3, dalle 12.25 alle 12.55, e una straordinaria del Tg1 dalle 14 alle 15. Al di là delle edizioni straordinarie dei regolari TG, il flusso informativo sulla situazione a Caracas verrà garantito da Rainews e GrRai, che continueranno a fornire le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale come da regolare servizio nelle prime ore dell'attacco americano.

Intanto gli Stati Uniti hanno invitato i propri cittadini a non recarsi in Venezuela, alla luce dei recenti rapporti su esplosioni avvenute a Caracas e nelle aree circostanti. Il governo venezuelano, invece, ha esortato i propri sostenitori a scendere in piazza. "Popolo in strada!", si legge in una nota ufficiale, "Il governo bolivariano chiama tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare piani di mobilitazione e a respingere questo attacco imperialista". Il presidente Nicolás Maduro, si evince dal medesimo comunicato, ha ordinato "l’attuazione di tutti i piani di difesa nazionale" e ha dichiarato "uno stato di agitazione esterno".

Vista notturna di Caracas dopo una serie di esplosioni

La situazione improvvisa esplosa a Caracas si aggiunge, lato informativo sulla tv generalista, a quella in corso sui fatti legati alla tragedia di Crans Montana dell'ultima notte del 2025. Il cambio di programmazione Rai per sabato 3 gennaio con edizioni straordinarie Tg e speciali approfondimenti sull'incendio divampato in un locale in Svizzera la notte di Capodanno è stato reso ufficiale ed è costantemente soggetto a eventuali integrazioni. Le famiglie in Italia sono appese al filo delle comunicazioni a singhiozzo per gli aggiornamenti sui nomi delle vittime e dei feriti.