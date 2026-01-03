Forti esplosioni a Caracas, il presidente del Colombia. “Ci bombardano, siamo sotto attacco”
"Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Questo il messaggio condiviso su X dal presidente venezuelano Gustavo Petro dopo le forti esplosioni segnalate alle 2 di notte (le 7 di mattina ora italiana) a Caracas.
Le prime notizie di un possibile raid aereo hanno iniziato a circolare quando i residenti hanno avvertito forti rumori di esplosioni e una colonna di fumo visibile da gran parte della città. Non è ancora chiaro quali siano gli obiettivi del bombardamento denunciato da Petro, ma si segnalano disordini alle basi militari di Fort Tiuna, a ovest, e la quella di La Carlota.
"Stanno bombardando con missili", ha precisato Petro, per poi chiedere alla comunità internazionale di intervenire: "La Colombia, ora membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, deve essere convocata immediatamente per stabilire la legalità internazionale dell'aggressione contro il Venezuela".
