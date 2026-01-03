Esteri
Forti esplosioni a Caracas, il presidente del Colombia. “Ci bombardano, siamo sotto attacco”

“Caracas è sotto bombardamento in questo momento”. Lo denuncia il presidente del Venezuela Gustavo Petro. In città si segnalano esplosioni e colonne di fumo intorno alle basi militari di Fort Tiuna e La Carlota.
A cura di Maria Neve Iervolino
"Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato". Questo il messaggio condiviso su X dal presidente venezuelano Gustavo Petro dopo le forti esplosioni segnalate alle 2 di notte (le 7 di mattina ora italiana) a Caracas.

Le prime notizie di un possibile raid aereo hanno iniziato a circolare quando i residenti hanno avvertito forti rumori di esplosioni e una colonna di fumo visibile da gran parte della città. Non è ancora chiaro quali siano gli obiettivi del bombardamento denunciato da Petro, ma si segnalano disordini alle basi militari di Fort Tiuna, a ovest, e la quella di La Carlota.

"Stanno bombardando con missili", ha precisato Petro, per poi chiedere alla comunità internazionale di intervenire: "La Colombia, ora membro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, deve essere convocata immediatamente per stabilire la legalità internazionale dell'aggressione contro il Venezuela".

