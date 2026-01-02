Cambia programmazione Rai per la tragedia Crans-Montana: edizioni straordinarie del Tg e aggiornamenti in diretta

Sono almeno 47 i morti e 112 i feriti nell'incendio che ha devastato il bar "Le Constellation" nella località sciistica alpina di lusso di Crans-Montana, in Svizzera, scoppiato durante i festeggiamenti di Capodanno. Tra questi anche 19 italiani coinvolti: "È la strage di Capodanno, una strage di ragazzi tra 16 e 20 anni" ha dichiarato il giornalista Guy Chiappaventi ieri sera, inviato sul posto per il Tg La7, con la voce spezzata dal pianto di commozione per le giovanissime vittime. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani sarà oggi a Crans Montana per visitare le famiglie dei connazionali rimasti coinvolti. La Rai, inoltre, ha deciso alcuni cambi di palinsesto per seguire gli sviluppi sulla tragedia. I Tg Rai, con le edizioni straordinarie a cura del Tg1 e del Tg2, e contenitori informativi avevano già proposto ieri un lungo racconto da Crans Montana.

Come cambia la programmazione Rai per la tragedia Crans-Montana

Nuovi aggiornamenti saranno annunciati in diretta, su Rai 1, nelle edizioni del TG1 con le trasmissioni Uno Mattina News, Uno Mattina, e Storie Italiane: gli inviati sul posto si collegheranno con lo studio dall'esterno del bar distrutto dalle fiamme e dagli ospedali e le unità di crisi della Farnesina.

Su Rai 2, invece, dalle ore 10.10 alle 11 andrà in onda un'edizione straordinaria del telegiornale, Speciale Tg2, che tornerà in onda anche nel pomeriggio con una nuova edizione dalle 17.50 alle 18.35: sarà disponibile anche nella lingua dei segni. Su Rai 3 questa mattina continua il filo diretto di RaiNews24 iniziato subito dopo il tragico incidente avvenuto in un bar della località svizzera. Il Tg3 ha in programma uno speciale, Fuori Tg, in onda dopo il Tg delle 12. Nuovi aggiornamenti sono previsti anche per gli ascoltatori di Rai Radio e saranno trasmessi a cura del GrRai e sul sito Rainews.it.