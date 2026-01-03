Tragedia Crans Montana, come cambia la programmazione Tv del 3 gennaio

Mentre il bilancio della tragedia di capodanno in Svizzera è in continuo aggiornamento, la Tv si adatta e anche per il 3 gennaio ci saranno speciali e cambi di programmazione per raccontare quello che sta accadendo.

I fatti avvenuti a Crans Montana, in Svizzera, con la morte di decine di persone dopo l'incendio di un locale nella notte di capodanno, continuano a essere un tema centrale del dibattito pubblico di queste prime ore del 2026. Dopo il cambio di programmazione e gli speciali della giornata di ieri, anche nella giornata di sabato 3 gennaio i palinsesti subiranno variazioni sostanziali per lasciare spazio a contenitori di approfondimento su quanto accaduto.

La programmazione Rai del 3 gennaio

La Rai ha già annunciato che continuerà a seguire tutti gli sviluppi della tragedia di Crans Montana, che vede coinvolti anche diversi italiani tra morti, feriti e dispersi. Per la giornata di oggi la programmazione del servizio pubblico prevede cambi di palinsesto e programmazione dedicata per aggiornare gli utenti. RaiNews24 in chiaro su Rai 3 darà tutte le notizie fino alle 8.45, per poi proseguire sul canale 48 del digitale terrestre. Alle 21 andrà in onda un nuovo speciale di "Tg2 Post" e domenica 4 gennaio, sempre su Rai 2, "Tg2 storie" se ne occuperà in diretta alle 18.10.

Nel corso della giornata sono attesi cambi di programmazione e finestre di aggiornamento anche per le altre reti, da Mediaset a La7, così come le altre reti all news che certamente dedicheranno degli spazi al fatto più ecletante delle scorse ore che sta creando enorme sconcerto anche in relazione alla circolazione delle immagini registrate dai presenti nel locale proprio mentre l'incendio stava divampando, ignari che l'effetto sarebbe stato così disastroso.

Leggi anche Cambia programmazione Rai per la tragedia Crans-Montana: edizioni straordinarie del Tg e aggiornamenti in diretta

Il bilancio della tragedia a Crans Montana

Il bilancio della tragedia in Svizzera è in continuo aggiornamento. Alle 23 di venerdì 2 gennaio risultavano essere almeno 40 i morti e 112 i feriti nell'incendio del locale Le Constellation la notte di San Silvestro. Sei gli italiani dispersi e 11 i feriti in ospedale. Al Niguarda di Milano ricoverate due 16enni e una donna di 30 anni in gravi condizioni, in arrivo altre 4 persone, tutti 15enni. Secondo l'ambasciatore italiano in Svizzera ci vorrà tempo per l'identificazione delle vittime dal momento che molti corpi "erano irriconoscibili". Tra le vittime il campione genovese di Golf Emanuele Galeppini, come ha annunciato la Federazione. Lo zio: "Attendiamo conferma del Dna".