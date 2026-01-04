Ascolti tv sabato 3 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Tg1 per attacco Usa in Venezuela e Pavarotti 90

Gli ascolti tv di sabato 3 gennaio 2026. Rai 1 con lo Speciale TG1 dedicato all’attacco USA in Venezuela ha sfidato Pavarotti 90 su Canale5. Ecco tutti i dati Auditel della serata che ha visto diversi cambi di programmazione per gli ultimi fatti di cronaca.

Il palinsesto di ieri sera, sabato 3 gennaio 2026, ha subito diverse variazioni a causa degli ultimi fatti di cronaca, l'attacco USA in Venezuela e la tragedia al locale "Le Constellation" a Crans-Montana in Svizzera.

La Rai, per seguire in diretta l'evolversi della delicata situazione in Venezuela, ha modificato la programmazione trasmettendo uno Speciale TG1 in prima serata su Rai 1, al posto del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Il palinsesto della prima serata di Canale5 è rimasto invece invariato: è stato trasmesso il concerto evento dedicato a Pavarotti, "L'uomo che emozionò il mondo", andato in scena all'Arena di Verona, condotto da Michelle Hunziker. Ecco gli ascolti tv della serata.

Lo Speciale TG1 in onda in prima serata su Rai 1 ha raccolto davanti al video 1.538.000 spettatori pari al 9.8% di share. Pavarotti 90 – L'uomo che emozionò il mondo in onda, in replica, su Canale 5 ha registrato invece 1.655.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Vediamo ora i dati Auditel delle altre reti generaliste. Il secondo appuntamento con le attrazioni del circo mondiale, il Festival Internazionale del Circo Montecarlo, inizialmente programmato su Rai 1 e poi spostato in prima serata su Rai 2, è stato seguito da 1.353.000 spettatori pari al 10% di share. La città ideale su Rai 3 ha raggiunto 668.000 spettatori e il 4.4% di share, Lo Speciale Quarta Repubblica su Rete4 ha interessato 711.000 spettatori (5.6%). Shrek Terzo in onda su Italia 1 è stato visto da 1.030.000 spettatori (6.3% di share). Alessandro Borghese 4 ristoranti in onda su Tv8 ha segnato 476.000 spettatori (2.9%) Lezioni private sul NOVE ha totalizzato 271.000 spettatori con l’1.7% di share. In viaggio con Barbero su LA7 ha raggiunto 419.000 spettatori con il 3.1% di share.

Ecco gli ascolti della tradizionale sfida dell'access prime time. Anche ieri sera, sabato 3 gennaio, Stefano De Martino e Gerry Scotti si sono sfidati con i loro giochi. Affari Tuoi ha registrato 4.555.000 spettatori (24.3% di share), mentre La ruota della fortuna ha segnato 4.824.000 spettatori e il 25.9% di share.