Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la vice Rodriguez sarà presidente ad interim

Le news in diretta sul Venezuela dopo l'attacco Usa e l'arresto del presidente Nicolas Maduro, che al momento è detenuto in una prigione di Brooklyn assieme alla moglie. La Corte Suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese. In una nota diffusa dalla Corte suprema si legge che Rodriguez "assumerà ed eserciterà, in qualità di facente funzioni, tutti gli attributi, i doveri e i poteri inerenti alla carica di presidente per garantire la continuità amministrativa e la difesa globale della nazione".

I giudici non hanno però dichiarato Maduro definitivamente assente dall'incarico, una sentenza che richiederebbe lo svolgimento delle elezioni entro 30 giorni. Nel frattempo la Cina ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente il presidente venezuelano.

Ieri negli Stati Uniti si sono svolte numerose proteste dopo il raid ordinato da Trump. Secondo quanto riporta la Cnn nelle principali metropoli come Washington, DC, New York, Boston, Chicago e Los Angeles, hanno sfilato centinaia di persone esponendo cartelli con frasi come "Nessuna guerra al Venezuela" e "Giù le mani dagli Stati Uniti dall'America Latina".