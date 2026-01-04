Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la vice Rodriguez sarà presidente ad interim

Le news in diretta sul Venezuela dopo l'attacco Usa e l'arresto del presidente Nicolas Maduro, che al momento è detenuto in una prigione di Brooklyn assieme alla moglie. La Corte Suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese. In una nota diffusa dalla Corte suprema si legge che Rodriguez "assumerà ed eserciterà, in qualità di facente funzioni, tutti gli attributi, i doveri e i poteri inerenti alla carica di presidente per garantire la continuità amministrativa e la difesa globale della nazione".
I giudici non hanno però dichiarato Maduro definitivamente assente dall'incarico, una sentenza che richiederebbe lo svolgimento delle elezioni entro 30 giorni. Nel frattempo la Cina ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente il presidente venezuelano.
Ieri negli Stati Uniti si sono svolte numerose proteste dopo il raid ordinato da Trump. Secondo quanto riporta la Cnn nelle principali metropoli come Washington, DC, New York, Boston, Chicago e Los Angeles, hanno sfilato centinaia di persone esponendo cartelli con frasi come "Nessuna guerra al Venezuela" e "Giù le mani dagli Stati Uniti dall'America Latina".
Amnesty: "In Venezuela gravi rischi per i diritti umani"
L'azione militare in Venezuela dall'amministrazione Trump "solleva gravi preoccupazioni per i diritti umani della popolazione venezuelana. Con estrema probabilità essa costituisce una violazione del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, così come lo è l'intenzione dichiarata dagli Stati Uniti di gestire il paese e di controllarne le risorse petrolifere". Lo scrive Amnesty International. L'organizzazione non governativa, "è particolarmente preoccupata per il rischio di un'ulteriore escalation delle violazioni dei diritti umani nel Paese". Amnesty esorta il governo degli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale, a dare priorità alla protezione della popolazione civile e a garantire i diritti umani di tutte le persone private della libertà. Amnesty chiede inoltre alle autorità venezuelane di astenersi da ulteriori azioni repressive. L'organizzazione poi si dice "allarmata dal fatto che l'attacco contro il Venezuela e la cattura di Nicolás Maduro e Cilia Flores da parte di uno dei cinque stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu contribuisca ad aggravare ulteriormente il collasso del diritto internazionale e dell'ordine internazionale basato su norme giuridiche".
Chi è Delcy Rodríguez, la vice di Maduro che sostituirà il presidente Maduro
56 anni, originaria di Caracas, Delcy Rodriguez prenderà la presidenza ad interim del Venezuela dopo l'arresto del leader Nicolas Maduro, detenuto negli Stati Uniti. Già vicepresidente del Paese, è stata prima ministra della Comunicazione e poi titolare degli Esteri. È considerata una dei fedelissimi di Maduro.
La telefonata di un padre venezuelano alla figlia a Roma
La storia di un padre, Francisco, che dal Venezuela chiama la figlia, Luz, trasferitasi a Roma a causa della sua attività politica, e le racconta l’attacco statunitense che ha destituito il presidente Maduro: “Dopo l’attacco siamo scesi in piazza per sfidare il regime”.
Gli Usa rilasciano nuove foto di Maduro
Gli Stati Uniti hanno rilasciato nuove foto del presidente venezuelano Nicolás Maduro dopo il suo arresto. Nelle immagini si vede il presidente scendere dall'aereo atterrato al Stewart Air National Guard Base di New York, scortato da degli agenti della Dea.
Starlink offre banda larga gratuita al Venezuela fino a febbraio
Starlink fornirà un servizio di banda larga gratuito al popolo venezuelano fino al 3 febbraio, garantendo una connettività continua. Lo ha reso noto la stessa azienda, di proprietà della SpaceX di Elon Musk, con un post sul suo profilo X.
Nyt: "Almeno 40 vittime dopo raid Usa per catturare Maduro"
Secondo un rapporto pubblicato dal New York Times "almeno 40 persone, tra civili e soldati", sono state uccise durante il raid americano contro il Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro. Lo ha affermato un funzionario di Caracas in forma anonima al quotidiano americano.
La vicepresidente del Venezuela Delcy Rodriguez sostituirà Maduro
La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodríguez di assumere la presidenza ad interim in seguito alla cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. La notizia è riportata su diversi siti d'informazione del Sud America. I giudici – è stato spiegato – non hanno ancora dichiarato Nicolás Maduro permanentemente incapace, il che avrebbe comportato elezioni anticipate entro 30 giorni. La Camera Costituzionale della Corte Suprema ha stabilito che "Rodriguez assume ed esercita, in qualità di responsabile, tutti i doveri, le responsabilità e i poteri inerenti alla carica di presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione".
Gli Usa revocano le restrizioni nello spazio aereo dei Caraibi
Il segretario ai trasporti Sean Duffy ha scritto in un post su X che le restrizioni iniziali sullo spazio aereo dei Caraibi sono scadute alle 00:00 (le 06:00 in Italia), e i voli sono potuti riprendere come previsto. "Le compagnie aeree sono informate e aggiorneranno rapidamente i loro programmi". Il blocco dei voli commerciali sui Caraibi era stato deciso dagli Usa in seguito al blitz militare che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. La Federal Aviation Administration statunitense aveva notificato ieri alle compagnie aeree commerciali di evitare lo spazio aereo caraibico, citando una "situazione potenzialmente pericolosa".
Casa Bianca pubblica video di Maduro in manette: 'Il colpevole ha camminato'
L'account ufficiale di risposta rapida della Casa Bianca ha pubblicato un video del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Il filmato mostra i leader di Caracas con una felpa nera con cappuccio, camminare lungo un corridoio con un tappeto blu con la scritta "Dea Nyd". Nel video si vede Maduro con le manette camminare in mezzo a due agenti della Dea e dire "buonanotte" e "buon anno nuovo". "Il colpevole ha camminato", ha scritto Rapid Response 47 sopra il video.
La Cina chiede agli Stati Uniti di "rilasciare immediatamente" Maduro
La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente il presidente venezuelano Nicolas Maduro. "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di smettere di rovesciare il governo del Venezuela", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l'attacco una "chiara violazione del diritto internazionale"
Maduro in carcere a Brooklyn
Dopo l'attacco Usa della scorsa notte, il presidente del Venezuela Maduro e la moglie Cilia Flores, entrambi incriminati dalla giustizia americana per narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra sono arrivati in serata a New York. Maduro è stato scortato fuori dall'aereo circondato da agenti dell'FBI, la coppia è stata poi trasportata in elicottero all'eliporto Westside di Manhattan. Il presidente venezuelano stato portato prima negli uffici della Dea, poi al Metropolitan Detention Center, di Brooklyn.