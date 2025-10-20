Programmi tv
Grande Fratello 2025/2026

Bena del GF ammette di frequentare donne anziane in cambio di regali: “Una aveva 72 anni, mi regalava integratori”

Omar Benabdallah, concorrente del Grande Fratello, ha ammesso davanti ai suoi coinquilini di frequentare donne più anziane in cambio di regali. Una, in particolare, avrebbe avuto 72 anni. Bena, invece, ne ha 27.
A cura di Stefania Rocco
Omar Benabdallah, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura, ha ammesso di frequentare donne più grandi in cambio di regali. È accaduto nella Casa poche ore fa, durante un momento catturato dalle telecamere del programma e diventato virale sui social.

Omar, pistoiese che lavora come modello e sogna di affermarsi in televisione, ha perfino citato un esempio: una delle donne frequentate avrebbe avuto 72 anni e, in cambio della sua compagnia, gli avrebbe fatto una serie di regali utili più che costosi.

La confessione di Omar Benabdallah e i regali ricevuti dalle donne frequentate fuori dalla Casa

Seduto in veranda insieme agli altri concorrenti, Omar ha raccontato questa sua singolare “abitudine di vita”. A domanda diretta dei coinquilini, ha spiegato che la signora 72enne citata come esempio, per sdebitarsi, gli avrebbe regalato integratori alimentari e prodotti proteici. Il racconto ha suscitato l’ilarità dei suoi compagni di avventura, mentre il pugliese Francesco Rana lo ha invitato a frequentare donne più vicine alla sua età per darsi la possibilità di trovare il vero amore.

Attraverso questa confessione, Omar ha aperto uno spiraglio importante sulla sua vita privata che, se opportunamente coltivato, potrebbe generare un interessante dibattito e diventare uno degli argomenti di discussione della prossima puntata del reality.

Chi è Omar Benabdallah del Grande Fratello

Omar Benabdallah — che nella Casa è conosciuto anche come Bena — è uno dei concorrenti entrati in corsa nel Grande Fratello, a qualche settimana dall’inizio del reality di Canale 5. Modello professionista, ha 27 anni, vive a Pistoia ed è di origini marocchine. Oltre a lavorare nel mondo della moda, studia all’Università di Firenze, dopo essersi diplomato all’istituto tecnico Pacini. Sul fronte privato, sembrerebbe essere single.

