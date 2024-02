Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si abbracciano con trasporto, è pace prima della puntata del GF Arriva a sorpresa un gesto di pace tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a poche ore dal fischio di inizio della nuova puntata del Grande Fratello. L’attrice e il collaboratore scolastico avevano vissuto una breve relazione nella Casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Arriva a sorpresa un gesto distensivo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a poche ore dal fischio di inizio della nuova puntata del Grande Fratello. L’attrice e il collaboratore scolastico, che all’inizio della loro avventura nella Casa di Cinecittà avevano vissuto una breve storia d’amore, sono tornati vicini dopo mesi di incomprensioni e vere e proprie liti. Poche ore fa, i due si sono incrociati mentre si trovavano entrambi nell’ampio antibagno della Casa e si sono stretti in un lungo e inaspettato abbraccio.

La storia d’amore tra Beatrice e Giuseppe nella Casa del GF

Beatrice e Giuseppe hanno cominciato questa avventura nella Casa del GF, che prosegue ormai da sei mesi, offrendo al pubblico una inaspettata storia d’amore. Si erano avvicinati fin dalle prime settimane di partecipazione al GF, per poi vivere una vera e propria relazione. Ma quel legame è durato poco e Garibaldi si era gradualmente allontanato da Luzzi, preferendo rimanere vicino all’amica Anita Olivieri (che al contrario con Beatrice vive un rapporto di profonda conflittualità). Dopo una serie di tira e molla, i due avevano definitivamente deciso di mettere la parola fine al loro legame. A partire da quel momento, Giuseppe e Beatrice hanno litigato più volte, fino a nominarsi in più di un’occasione. Per questo motivo la pace arrivata inaspettatamente ha colto di sorpresa gli spettatori del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi più vicina al gruppo di gieffini

Quella appena trascorsa è stata una settimana più facile per gli inquilini della Casa di Cinecittà che sembrerebbero volere cambiare marcia rispetto al passato. Cruciale è stato il filmato della lite avvenuta durante la gita all’esterno organizzata dal GF, lite che ha visto Luzzi contrastata dal resto del gruppo. Dopo avere affrontato l’argomento in diretta, la maggioranza dei gieffini ha deciso di rimediare e di includere Beatrice nella vita della Casa. Un cambio di atteggiamento che ha sorpreso principalmente la diretta interessata, non ancora completamente propensa a fidarsi del resto del gruppo. Beatrice ha però dichiarato di essere rimasta piacevolmente sorpresa dalla svolta degli ultimi giorni e l’abbraccio a Garibaldi potrebbe rappresentare il primo passo verso un ritrovato equilibrio e, forse, la ripresa della loro relazione.