Barbara D’Urso al Grande Fratello Vip, sarà ospite della finale La conduttrice interverrà nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5. Annuncerà il nome del terzo giudice de La Pupa e il Secchione, in partenza il 15 marzo.

Barbara D'Urso è pronta a tornare al Grande Fratello, precisamente al Grande Fratello Vip e, precisamente, nell'ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. La conduttrice, pronta all'avventura de La Pupa e il Secchione che prenderà il via martedì 15 marzo su Italia, sarà ospite della puntata finale del reality di Canale 5 per promuovere il lancio del suo nuovo programma, che segna un momento decisivo per la sua carriera. Dopo anni a Canale 5, Barbara d'Urso diventa il volto di un titolo storico di Italia 1 che da due stagioni cerca il rilancio senza aver trovato un'identità definita.

L'annuncio del terzo giudice de La Pupa e il Secchione

La sua partecipazione alla finale del Grande Fratello Vip, in collegamento dagli studi dai quali verrà trasmesso il nuovo show, avrà come pretesto l'annuncio del terzo giudice che andrà ad affiancare Antonella Elia e Federico Fashion Style, già confermati in quel ruolo (anche se Elia è positiva al Covid e potrebbe dare forfait). Si tratterà probabilmente di Soleil Sorge, protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip che si avvia alla conclusione. La partecipazione di Sorge a La Pupa e il Secchione, tuttavia, non è stata ancora confermata da Mediaset e la stessa Soleil, in un'intervista rilasciata a Verissimo pochi giorni fa, era stata elusiva sulla questione. Per Barbara d'Urso si tratterà in ogni caso di un ritorno in un programma che ha segnato la sua carriera di conduttrice, con cui era tornata anche nel 2018.

La finale del GF Vip

Per il Grande Fratello Vip si tratta dell'epilogo dopo sei mesi. L'edizione più lunga della storia del reality si avvia alla conclusione dopo 49 puntate e ascolti che hanno premiato la costanza della produzione, decretando il successo di un modello che ha premiato la soapizzazione della realtà e un ampio spazio dedicato alla telenovela Belli-Sorge-Duran, che ha fatto da pilastro per questa edizione. Difficile capire chi sarà il vincitore di questa edizione trai sei finalistiGiucas, Jessica, Barù, Lulù, Delia e Davide.