Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale mette a tacere Carolyn Smith: "Fai il tuo lavoro, vai" A Ballando con le stelle nella puntata del 26 ottobre, tra Carolyn Smith e Simone Di Pasquale c'è stato un momento di attrito. A far nascere il diverbio, il giudizio relativo alla performance di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina hanno ballato un quickstep sulle note di Un amico come me. Quando è arrivato il momento per la giuria di commentare la performance, tra Carolyn Smith e il commentatore Simone Di Pasquale si è verificato un piccolo attrito.

Selvaggia Lucarelli contro Francesco Paolantoni

La performance di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina ha raccolto il favore della giuria e il punteggio raggiunto (di 33) ha riempito di gioia l'insegnante di ballo. Quando è toccato a Selvaggia Lucarelli dire la sua sull'esibizione, la giornalista ha fatto riferimento al suo problema di salute nel corso delle puntate precedenti: "Ti ho visto da Fabio Fazio, non ci ha creduto nessuno alla diverticolite. Non ha mai messo nessuno sotto torchio qualcuno come te". Il concorrente ha assicurato di non aver finto nulla e di aver dovuto davvero fare i conti con quella complicazione.

Carolyn Smith attaccata da Simone Di Pasuqale: "Fai il tuo lavoro"

Non appena Milly Carlucci ha dato la parola a Carolyn Smith, la coreografa si è immediatamente rivolta a Simone Di Pasquale: "Voglio dirti una cosa, quando si riferisce alla giuria deve fare nome e cognome, non siamo tutti uguali". Poco prima, infatti, il commentatore aveva ricordato come nella puntata precedente la coppia formata da Paolantoni e Kuzmina fosse stata sottovalutata: "Voglio vedere come ti giudicheranno. Credo che la giuria su alcuni personaggi vada cauta e con altri no". Simone Di Pasquale ha aggiunto: "Quando dovete mazzolare mazzolate ma quando qualcuno vi dice qualcosa…" In quel momento Carolyn Smith ha obiettato di non essersi ancora esposta con il proprio giudizio, ma è stata interrotta dal commentatore: "Fai il tuo lavoro, vai". A quel punto è intervenuto Guillermo Mariotto: "Che maleducazione". Una frase a cui ha fatto eco quella di Smith: "Non ti permetto di mancarmi di rispetto".